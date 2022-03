Aicha je z Let's Dance absolútne nadšená: Fabio ju dával do laty, ale... Love Island jej mužov ZNECHUTIL!

Aicha, ako si sa cítila, keď ťa tvorcovia Let's Dance oslovili do tejto šou?

Bol to môj detský sen. Mala som možno osem rokov. Keď som to videla v televízii, hovorila som mamine, že raz si tam zatancujem. Mamina mi vtedy povedala, že to by som raz musela byť celebrita, aby som sa tam dostala. A vidíš, nemusela, nepovažujem sa za ňu. Ale aha, aj tak som tu a 20-ročnú ma oslovili! Takže detský splnený sen a Markíze krásne ďakujem, že mi zavolali.

A ako sa cítiš po minulotýždňovom kole a svojom najlepšom výkone, ktorý všetkých absolútne ohúril?

Pre mňa je toto pomerne náročné. Pretože ja nie som trebárs herečka, nikdy som s takouto šou nemala skúsenosť. Ale dávam do toho maximum, snažím sa a som nesmierne rada, že to vidno aj počas živých prenosov. A hoci je to ťažké, je to krásne a bude to nádherná spomienka.

Galéria fotiek (8) Zdroj: TV Markíza

Hovoríš, že si doposiaľ nemala žiadnu podobnú skúsenosť, zatiaľ čo niektoré známe osobnosti áno. Aké to bolo, keď si zistila, s kým budeš súťažiť, proti komu budeš bojovať o divácke hlasy?

Keď som bola mladšia, tancovala som, no okolo spoločenských tancov to ani nešlo. Skôr hip hop, robila som gymnastiku. Ja som bola v prvom rade šťastná, že som dostala takúto príležitosť a aj keď nemám skúsenosti ako niektorí ostatní, byť súčasťou celého tohto je veľmi príjemné.

Súťažila si s mnohými veľkými hviezdami nášho šoubiznisu. Mala si pred niekým prirodzený rešpekt alebo naopak "wau efekt", že toto bol tvoj idol?

Všetci sú úžasní a veľké osobnosti. Takže je pre mňa veľkou cťou, že som súčasťou takejto partie. Ja ani nechápem, ako som sa tu vlastne ocitla (smiech). Mala som dojem, že sem možno nepatrím, myslím medzi nich, ale akonáhle sa rozprávame, sú úžasní, milí a nedávajú mi nijako pocítiť čokoľvek negatívne.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Tv Markíza

Nemala si obavu z diváckych reakcií? Na Love Islande si pôsobila temperamentne, bola si za "cicu" a zrazu z teba srší pokoj a veľká pokora a pôsobíš ako elegantná dáma.

Love Island bola reality šou. Som temperamentná, je to súčasť mojej osobnosti, no možno nebolo všetko vždy tak, ako to vyzeralo... Ale, samozrejme, viem byť i taká. Jasné, občas si rada idem v piatok do mesta zatancovať, ale to nie je všetko. Mám pocit, že čím som staršia, tým som pokojnejšia. A som rada, že tu som mohla ukázať aj tú ďalšiu časť mňa. Že to, čo videli diváci na Love Islande, nebolo všetko, čo vo mne je. A že nie som žiadna "pipina".

Vráťme sa ale k Let's Dance. Čo hovoríš na svojho tanečného partnera Fabia?

Naše tréningy sú absolútne skvelé. Zabavíme sa, zasmejeme sa. No zároveň vždy tvrdo makáme. On vie byť aj naozaj prísny!

Počkaj, dokáže byť na teba muž prísny a dostať ťa do laty?

Talian áno (smiech)! Ak by to bol Slovák, možno nie, ale Talian s jeho temperamentom to zvláda úžasne (smiech). Ale som zato rada. Ono to niekedy treba. Odhodiť srandu bokom a naozaj makať, pretože ono to možno vyzerá jednoducho, no je to náročné a hlavne máme na tanečnú prípravu naozaj málo času. Ten týždeň veľmi rýchlo utečie a zrazu je tu nedeľa a už máme tancovať. Takže myslím si, že Fabio je presne dokonalé zoskupenie všetkého, čo ja potrebujem, aby som sa mohla naučiť choreografiu.

Galéria fotiek (8) Zdroj: TV Markíza

No a na záver. Nedá sa nespýtať - Ako si na tom s tou láskou, ktorú si hľadala na Love Islande?

Ja som sa po Love Islande trošku sklamala. Trošku dosť. A teraz, odkedy som začala randiť, mám vlastne asi prvýkrát v živote takú pauzu. Nehľadám, neriešim, nestretávam sa. Skôr sa venujem Let's dance, ďalším veciam, ktoré si riešim popritom - doučujem angličtinu, pletiem copy. Je toho dosť. A úprimne, po tom, ako dopadol Love Island, som znechutená a nemám záujem sa s nikým stretávať. Možno ak by prišiel nejaký "princ na bielom koni, ktorý by ma hneď dostal... Ale nie, nehľadám.