Koleníka jej závidia všetky Slovenky: Sexi tanečnica ale miluje tohto muža!

BRATISLAVA - Povedzme si úprimne, Vanda Poláková žije sen nejednej Slovenky. Kráska je totiž tanečnou partnerkou charizmatického Jána Koleníka, s ktorým momentálne bojujú o triumf v markizáckej šou Let´s Dance. Srdce sympatickej brunetky však bije pre iného muža. A to pre jej manžela, s ktorým žije v Amerike.

Vanda Poláková a Ján Koleník svojimi tanečnými výkonmi v markizáckej šou Let´s Dance ohurujú nielen odbornú porotu, ale aj divákov. Mnohí sa zhodujú v tom, že sú jasnými favoritmi na víťazstvo.

Sympatická tanečnica sa nijako netají tým, že účasť v tomto veľkolepom projekte je pre ňu jedným zo splnených slov. A treba dodať, že kvôli Let´s Dance toho Vanda musela dosť obetovať. Talentovaná kráska totiž zhruba 15 rokov žije za veľkou mlákou. A tam nechala nielen rozbehnutý biznis, ale aj milovaného manžela.

Dvojica si spolu v New Yorku otvorila tanečnú školu. Ako v rozhovore pre markizácky web prezradili, keď po pandémii klesli ceny nehnuteľností a priestorov, rozhodli sa túto šancu využiť. A rovnako tak sa zhodili aj na tom, že by bola veľká škoda, keby Vanda neúčinkovala v Let´s Dance.

Poláková je už od januára na Slovensku a jej manžel zostal v podstate na všetko sám. „Máme pár ľudí, ktorí pre nás pracujú, ale všetko manažuje sám. Super to celé zvláda. Sú to mesiaca a nie je to ľahké,” uviedla v rozhovore sympatická tanečnica, ktorú manžel nečakane prekvapil, keď sa bez ohlásenia objavil na jednom z prenosov.