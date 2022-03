Pikošky z 2. kola Let’s Dance: KUR*Y v priamom prenose, KONFLIKT Vinczeho a Ďurovčíka a… TOTO je prvý vypadnutý!

BRATISLAVA - V nedeľu večer televízia Markíza odvysielala už druhé kolo tanečnej šou Let's Dance. No a zatiaľ čo počas prvého večera nikto nevypadol, teraz sa s projektom musel rozlúčiť jeden z párov. No ešte predtým, ako sa to udialo, sa diváci stali svedkami konfliktu moderátora Viktora Vinczeho a porotcu Jána Ďurovčíka a... Ups, Jorge povedal v priamom prenose vulgárnu nadávku!

Po minulotýždňovom úvodnom kole, sa v tom druhom predstavil ešte plný počet tanečníkov. Až túto nedeľu mohli diváci hlasovať za svojich favoritov a SMS hlasmi rozhodnúť o tom, kto si zaslúži v šou postúpiť ďalej a naopak, kto nie... No ešte predtým, ako sa diváci a účinkujúci dozvedeli meno prvého vypadávajúceho, sa na tanečnom parkete predstavilo všetkých 9 párov.

A rozhodne sa bolo na čo pozerať! Hneď pri prvom čísle prišlo ku konfliktu medzi porotcom Jánom Ďurovčíkom a moderátorom Viktorom Vinczem. Ten si jedinou svojou poznámkou na adresu choreografa a režiséra zmaril svoju sľubne sa rozbiehajúcu kariéru muzikálového herca. Všetko to začalo jeho otázkou, prečo je quick step považovaný za najťažší štandardný tanec.

„Ja si to predstavujem tak, že je to ťažké preto, lebo musíš tancovať s takýmto krásnym mužom a nedokážeš sa sústrediť. Proste s Janom Ďurovčíkom by si tento problém nemala,“ opýtal sa moderátor Dominiky Roškovej, ktorá tancuje s hercom Adamom Bardym. Viktorova manželka Adela sa situáciu snažila ešte zachrániť, no Ďurovčík tento moment vo svojom hodnotení, samozrejme, neopomenul.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Tv Markíza

„V prvom rade sa chcem poďakovať za krásne privítanie, mladý, nádejný, talentovaný herec práve prišiel o svoju budúcnosť v divadle...“ zahlásil Ďurovčík, na čo Vincze reagoval: „Vyhodil si ma z divadla? Naozaj? Ja som sa len snažil byť rovnako srdečným moderátorom, ako si ty porotcom,“ dodal Viktor, ktorý účinkuje v Ďurovčíkovom muzikáli Voda (a krv) nad vodou. Teda po tomto už asi nie.

O veľký ruch v sále sa postaral aj kubánsky porotca Jorge Gonzalez. Ten v minulosti študoval na Slovensku, a tak sa snaží hovoriť našou rodnou rečou. Ide mu to veľmi pekne, no občas mu predsa len nejaké to slovo ujde a skomolí ho. To sa stalo aj tentokrát - akurát zobral slovo zo zahraničia a snažil sa ho vložiť do slovenskej vety. No a to bol celkom nešťastný nápad.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Tv Markíza

To slovo bolo totiž CURVY, čo v preklade znamená krivky, no v slovenčine aj veľmi hrubú nadávku. „Len kroky mali byť menšie, lebo potom môžeš viac ukazovať svoje KU*VY...“ zahlásil Dominike Cibulkovej a veselo si vo svojom hodnotení pokračoval ďalej. Výraz moderátora, šum v hladisku a smiech tenisky však napovedali, že niečo nie je v poriadku.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Tv Markíza

Situáciu sa opäť snažila zachrániť Adela Vinczeová, ktorá vysvetlila Jorgemu a aj všetkým divákom, čo chcel pikantným slovíčkom Kubánec povedať. „Jorge, aby som vysvetlila... Také malé lingvistické okienko - po nemecky to znamená krivky. Ale rozumeli sme,“ vysvetlila porotkyňa, na čo exotický tanečník zahlásil len: „OU!“

Najdramatickejšou chvíľou večera však rozhodne bolo prvé vyraďovanie. Najmenej SMS hlasov od divákov dostal herec z markizáckeho seriálu Oteckovia Marek Fašiang a jeho tanečná partnerka Adriana Mašková, a tak zo šou vypadli ako prvý tanečný pár.

Galéria fotiek (5) Prvým vypadnutým párom je Marek Fašiang a Adriana Mašková.

Zdroj: Tv Markíza