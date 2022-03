Cibulková nešťastná kvôli Let’s Dance: Vôbec jej to nejde!

Dominika Cibulková už pred štartom Let’s Dance prezradila, že jej tanečné skúsenosti sú nulové. A po prvých tréningoch priznala, že nečakala, že to bude až také náročné.

Aktuálne ju trápi rumba, ktorú bude v nedeľu predvádzať so svojím tanečným partnerom Róbertom Pavlíkom. Vo štvrtok ju totiž vyspovedala jedna z influenceriek, ktorá tanečnú šou pokrýva. Mirka Dobiš Michalková zisťovala, či jej tento tanec sadol. „Zatiaľ nie, lebo je to strašne technicky ťažké. Minulý týždeň, čo išla Didi tú rumbu, tak ja som úplne odpadla, ja som z nej bola úplne hotová. Keď som videla, ako to ona zatancovala, tak s malou dušičkou budem tancovať rumbu,” otvorene uviedla smutným hlasom len tri dni pred živým vysielaním.

Galéria fotiek (2) Dominika Cibulková s manželom Michalom

Zdroj: Ján Zemiar

Bývalá tenistka netajila v rozhovore ani to, že prvotnou pohnútkou, prečo ísť do markizáckeho projektu, nebol tanec, ale kostýmy. „Na začiatku to bola jedna z tých hlavných vecí, že konečne sa takto môžem vyblázniť kostýmovo. Ja to proste milujem,” povedala s tým, že dokonca návrhárovi Ferovi Mikloškovi hovorí do tvorby tanečných šiat. „Zasahujem do toho celkom dosť, ale to je tým, že milujem módu a proste viem, že chcem, aby sa to aj mne páčilo,” vyhlásila blondínka, ktorá tieto veci konzultuje aj so svojím osobným stylistom.