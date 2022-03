Cibulková s mužom si vyšli na rande: Ona žiarila, on... Neubránil sa slzám!

Ako sme vás už na Topkách informovali, v utorok večer ovládli Novú scénu hity legendárneho Elánu. Premiéru muzikálu Voda (a krv) nad vodou si vychutnala aj Dominika Cibulková, ktorá patrí medzi verných fanúšikov kapely. Ako už býva zvykom, tenistka prišla do spoločnosti krásne upravená. Nechýbali luxusné šperky, avšak najviac pohľadov smerovalo najmä na jej topánky, ktoré boli čerešničkou celého outfitu.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Ján Zemiar

Galéria fotiek (6) Zdroj: Ján Zemiar

Ako nám Dominika po premiére prezradila, spoločne s manželom si muzikál veľmi užili. „Bolo to niečo úchvatné, bolo to úžasné. Tým, že Elán je moja najobľúbenejšia slovenská skupina - hrali nám aj na svadbe, bolo to pre nás veľmi emočné,” poznamenala blondínka. „Ja nie som ten typ, ktorý by ronil slzy pri filme alebo v divadle, ale môj manžel áno, takže trikrát som na ňom videla, že si utieral slzy. Bolo to krásne a ten spev, to bolo brutálne. Celé to bolo neuveriteľne urobené,” nešetrila právom chválami Cibulková.

Pekne sa počúvali aj slová, ktorými športovkyňa opísala svojho muža. „Teraz, keď som zaneprázdnená s Let´s Dance a mám veľa povinností, o malého sa na 100 % stará, chodia ma pozerať na tréningy aj na generálky,” poznamenala. Nás zaujímalo, ako hodnotí jej pôsobenie na tanečnom parkete. „Je na mňa pyšný, ale on je aj môj najväčší kritik. Stále ma posúva vpred a vždy sa o neho môžem oprieť,” dodala. Ak chcete vedieť, či si doma občas spolu zatancujú, pozrite si rozhovor.

VIDEO: Rozhovor s Dominikou Cibulkovou.