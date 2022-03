Slovenský herec prvýkrát po diagnostikovaní RAKOVINY: Objavil sa v spoločnosti... FOTO Aha, ako vyzerá!

Keď Marcela Nemca koncom minulého roka trápili bolesti brucha, myslel si, že má pruh. Bohužiaľ, dôvod bol oveľa vážnejší. Po tom, čo mu odobrali kus hrubého aj tenkého čreva a celé slepé črevo, prišla zdrvujúca správa - rakovina. Hneď po Novom roku tak umelec musel absolvovať chemoterapie.

No ani po nich prognózy nie sú najpriaznivejšie. Ako pred pár týždňami prezradil v markizáckom Reflexe, od lekárky si vypočul mrazivé slová. „Pozrite sa, s vašou diagnózou je životnosť 12 až 36 mesiacov,“ šokoval, no ani to ho nepoložilo na kolená. „Ja si užívam naozaj krásny život a je mi úplne jedno, ako dlho bude trvať ten život,“ priznal.

A dokazuje to každým dňom. Len nedávno, aj napriek vážnej diagnóze, zavítal aj do spoločnosti. V nedeľu sa objavil medzi divákmi na premiérovom kole markizáckeho Let's Dance. Garde robil kolegyni Zuzane Vačkovej a módnemu návrhárovi Jozefovi Grondžákovi. A že by sa pasoval so zákernou chorobou, na ňom vôbec nebolo poznať.

Galéria fotiek (8) Zľava: Jozef Grondžák, Zuzana Vačková a Marcel Nemec počas prvého kola Let's Dance.

Zdroj: Ján Zemiar

Práve naopak, sršal výbornou náladou, rozdával úsmevy všade navôkol... No skrátka si večer užíval. To napokon priznal aj na sociálnej sieti. „Nedeľa bola nedeľná! Cez deň sme boli nakúpiť pre Ukrajinu a večer s ZuzAnjelikom sme si roztancovali dušu. Po takom dlhom čase konečne spoločenská príjemná, voňavá, roztancovaná akcia pohladkala moju dušičku a srdiečko,” napísal.