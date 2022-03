Rakovina mu zmenila život: TOTO vníma Marcel Nemec ako POZITÍVUM!

Hoci Marcel Nemec podstupuje liečbu rakoviny, svoj profil na sociálnej sieti Instagram zapĺňa pozitívnymi myšlienkami. Užíva si život a dokonca nemá problém s pokojom a niekedy až s humorom odpovedať aj na veľmi nepríjemné správy od ľudí, ktorí nie sú práve jeho fanúšikmi.

Aktuálne svojich sledovateľov prekvapil priznaním, ktoré akoby sa k ťažkej diagnóze ani nehodilo. Málokto totiž dokáže hľadať niečo pekné na rakovine. „Našiel som ďalšiu pozitívnu vec na mojej rakovinke – robím si, čo chcem,” vyhlásil herec.

Následne samozrejme dostal reakcie v zmysle, že to predsa mohol robiť aj predtým. Pravda ale je, že často sa príliš sústredíme na rôzne povinnosti a na ostatných viac ako na seba. Podriaďujeme sa mnohým očakávaniam blízkych alebo spoločnosti a sami sme až niekde v pozadí.

A práve to Marcel zmenil. „Od momentu, kedy to diagnostikovali a som sa to dozvedel, tak v podstate si naozaj robím to, čo chcem. Veľmi správne píšeš, áno, to som mohol aj predtým. Ľudia môžu toľko vecí, ľudia môžu, čo chcú, každý z nás môže, čo chce... Stačí to len začať robiť, nielen chcieť,” reagoval na správu od istej Marianny.

