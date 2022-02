Šokujúce FOTO mesiac po rozchode: Bagárová s EX opäť spolu!

Na Prvý sviatok vianočný Monika Bagárová šokovala fanúšikov, keď potvrdila, čo sa niekoľko týždňov šuškalo - s otcom svojej dcérky Rumie už netvorí pár. Hovorilo sa dokonca o viacerých Machových záletoch, ktoré mali byť jednou z príčin krachu ich vzťahu. Zápasník však tieto správy rázne popieral.

O to väčším šokom bolo, keď sa mesiac po rozchode začalo hovoriť o tom, že si dvojica k sebe opäť našla cestu. K týmto správam sa Monika ani Muradov zatiaľ nijako nevyjadrili, no najnovšia fotka na Bagárovej profile by mohla hovoriť za všetko - dvojica aj s Ruminkou spolu strávila krásne chvíle.

A odfotili sa pri tom spolu ako jedna šťastná rodinka. „Ruminka po prvýkrát na kolotoči,“ napísala Monika k fotke zo známeho pražského hračkárstva s tým, že dcérke sa na atrakcii páčilo. Uvidíme teda, či sa najbližšie dvojica vyjadrí k tomu, či sa k sebe oficiálne vrátili alebo spolu trávia čas len kvôli dcére.