Ťažké chvíle Moniky Bagárovej: Priznala definitívny ROZCHOD s otcom svojej dcéry!

PRAHA - Speváčka Monika Bagárová (27) si opäť prechádza peklom. Už pred Vianocami oznámila, že sa rozišla s otcom svojej dcéry, MMA zápasníkom Makhmudom Muradovom (32). Dvojica však po pár týždňoch krízu zažehnala. No po polroku je to tu opäť. Brunetka na filmovom festivale v Karlovych Varoch priznala definitívny rozchod!

Keď Monika Bagárová tesne po Štedrom dni oznámila, že s Makhmudom Muradovom netvorí pár, špekulovalo sa, že športovec má vo svojej rodnej zemi paralelný vzťah. To sa však nikdy nepotvrdilo... Oficiálnym dôvodom rozpadu ich rodiny bol fakt, že MMA zápasník trávil väčšinu času v Uzbekistane.

Už po pár týždňoch však bola kríza zažehnaná a partneri sa k sebe vrátili. Lenže... Idylka trvala len pár mesiacov. Už po polroku totiž porotkyňa SuperStar hlási rozchod opäť. A tentokrát definitívny. Prezradila to v rozhovore pre reláciu FTV Prima Showtime.

Keď sa jej redaktorka opýtala, či s partnerom plánujú letnú dovolenku, odpovedala: „Neplánujeme už nič spoločného. Žijeme si každý svoj život. Návrat nedopadol,“ priznala Monika a prízvukovala, že pre oboch je teraz najdôležitejšie, aby ich dcéra bola zdravá, šťastná a spokojná.

„Dôležité veci, ktoré sú v živote naozaj dôležité, fungujú. To znamená, že sme zdraví, je nám dobre, máme všetko, čo potrebujeme a vždy si hovorím - môže byť horšie,“ pokračovala sklamaná Bagárová a prekvapila slovami, že ex jej nikdy nebol oporou.

„Nie je, nikdy poriadne nebola, ale musela som sa k tomu postaviť ako žena, ktorá má dieťa a snažím sa po celý čas to robiť tak, aby to šlo. Bez mojej rodiny by som to nezvládla, som šťastná za všetko a ďakujem tam hore, pánu Bohu, lebo verím, že všetko je presne tak, ako má byť,“ uzavrela Monika. Prajeme veľa síl!