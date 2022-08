Bagárovej EX Muradov vyhostený z Česka: ZÁKAZ VSTUPU… Je NEBEZPEČNÝ pre krajinu!

PRAHA - Len nedávno sa na verejnosť dostala správa, že speváčka Monika Bagárová (28) sa opäť rozišla s otcom dcérky Rumie, MMA bojovníkom Makhmudom Muradovom (32). A teraz športovec zapĺňa stránky českých médií opäť. Česká republika mu totiž odobrala víza. Má zákaz vstupu do celej Európy- pre úniu a verejnosť je vraj nebezpečný!

Makhmud Muradov doteraz na MMA zápasoch zastupoval dve krajiny - Českú republiky a Uzbekistan. No to je už nejaký čas minulosťou. Krajina, ktorá mu celých 12 rokov bola druhým domovom a kde žije jeho dvojročná dcérka Rumia, totiž zápasníkovi odobrala víza. Aktuálne má tak zákaz vstupu do celej Európy.

„Áno, bohužiaľ, je to pravda. Zrušli mi víza do Európy,“ potvrdil Makhmud pre eXtra.cz informáciu, s ktorou ako prvý prišiel denník iSport.blesk. A dôvod je naozaj šokujúci. „Vraj som nebezpečný pre Českú republiku a pre verejnosť. Neviem prečo, ani neviem z akých dôvodov. Bohvie, asi maúj nejakú informáciu, môžu si niečo vymyslieť sami,“ pokračoval ďalej MMA zápasník.

S papiermi mal vraj problémy vždy. Dlho sa napríklad pokúšal o získanie trvalého bydliska u našich západných susedov. Aj to však neúspešne. „Nechcú mi dať papiere už dlho, asi 6 alebo 7 rokov čakám. Najprv na schválenie prechodného pobytu, teraz na trvalý pobyt. Aj keď mám dcéru, tak mi teraz nakoniec víza zrušili,“ dodal Muradov s tým, že všetko na čom 12 rokov makal, mu teraz bez dôvodu zobrali.

Rozhodol sa preto súdiť a verí, že vyhrá. Najprv si však plánuje požiadať o európske víza. „Najprv si budem žiadať o iné víza, do Európy. Snáď čoskoro budem môcť byť v Európe s dcérou,“ dodal Makhmud. Odobrané víza sú však pre športovca obrovským problémom aj pri práci. V súčastnosti totiž zápasí pod najväčšou svetovou organizáciou UFC.

Začiatkom septembra mal mať zápas vo Francúzsku, ten sa musel zrušiť. „Prehodili ma do Abú Dhabí, kde je lepšia karta. Všetko zlé je na niečo dobré, takže budem zápasiť tam. Tam ma aspoň môžu prísť podporiť fanúšikovia z Uzbekistanu,“ dodal zápasník.