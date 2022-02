Slovenská KRÁĽOVNÁ KRÁSY sa stala MAMOU: Tehotenstvo UTAJILA celých 9 MESIACOV!

BRATISLAVA - S tehotnými kráskami a finalistkami Miss sa v poslednom období akoby roztrhlo vrece. Jedna spomedzi nich ale absolútne vyčnieva. Reč je o Dominike Grecovej, ktorá v roku 2018 získala titul Miss Slovensko. Pôvabná kráľovná krásy totiž svoje tehotenstvo dokázala utajiť... A to až do samotného pôrodu!

Dominika nepatrí k víťazkám, ktoré túžia byť stredobodom pozornosti a svoje súkromie si úporne stráži. Dokázala to aj začiatkom augusta minulého roka počas finále Miss Slovensko 2022. Práve tam prvýkrát verejne ukázala svojho partnera, ktorého identitu slušne dlho tajila. A to človek ešte netušil, že najväčší majstrovský kúsok sa jej podarí o niekoľko mesiacov neskôr.

Zdroj: Ján Zemiar

Slovenská kráska totiž už v tom čase nebola len zamilovaná, ale aj tehotná. A nikto z verejnosti o tom nemal poňatia až doteraz. To, že nosí pod srdcom dieťatko, sa jej totiž podarilo utajiť až do samotného pôrodu. Ani o tom by zrejme nikto nemal ani potuchy, pokiaľ by sama Dominika nezverejnila radostnú správu, že sa z nej stala mamička.

A aj to vyšlo najavo až potom, čo s bábätkom odišli z pôrodnice domov. Miss Slovensko 2018 porodila chlapčeka, ktorý dostal meno Dominik. „Môj celý svet," napísala k záberu na Instagrame, kde je naklonená nad detskou postieľkou, v okolí ktorej je množstvo modrých balónov. Čerstvej mamine srdečne gratulujeme a prajeme veľa zdravia a rodinnej pohody.