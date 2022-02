Pred Vianocami rozchod a teraz... Oni sú fakt ZAS SPOLU!

Galéria fotiek (3) Monika Bagárová

PRAHA - Dali si znova šancu! Dlhé mesiace sa špekulovalo, že vo vzťahu porotkyne SuperStar Moniky Bagárovej a zápasníka Makhmuda Muradova to nie je v poriadku. V období Vianoc speváčka potvrdila, že sa rozišli. No zakrátko to už vyzeralo, že sú opäť spolu. A dvojica už návrat aj potvrdila!