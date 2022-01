Wanda Hrycová priznala trápenie: Celý čas si myslela, že je TLSTÁ... Kruté vytriezvenie pri pohľade na TÚTO FOTO!

BRATISLAVA - Možno sa už aj vám stalo, že ste sa pri pohľade na svoju postavu trápili. Zúfalo ste sa pozerali do zrkadla a chytali sa za pretŕčajúce faldíky, ktoré vo veľa prípadoch nie sú ničím iným, len obyčajnou kožou a okolo tukových zásob ani nešli. Takýto pohľad na samé seba najčastejšie zažívajú mladé dievčatá, ktoré v sebe živia zášť k vlastnému telu, hoci nikto z okolia na nich žiadne kilo navyše nevidí. A niečím podobným si v minulosti prešli úspešná producentka Wanda Hrycová.

„Dnes ma to, ani neviem prečo, zavialo do môjho fotografického archívu a musím povedať, že som zostala veľmi prekvapená… Celý život žijem v utkvelej predstave, že trpím veľkou nadváhou. Pamätám si, že komplexy z váhy som začala mať už niekedy v škôlke a celkom určite si ich pamätám v druhej triede na základke. Vždy som závidela spolužiačkam chudé nohy, ploché brucho a trčiace kľúčne kosti, závidela som im, že môžu nosiť minisukne, na ktoré som ja nikdy odvahu nenabrala,” napísala Wanda v príspevku na Facebooku a dodala, že do dnešného dňa prevažnú časť jej šatníku tvoria nohavice, kým sukňu má len jednu.

Celý čas si totiž nahovárala to, čo mnohé ďalšie dievčatá. „Pozerala sa na samú seba v presvedčení, že je tučná a nemôže si dovoliť nosiť to, čo by chcela. Celý život podlieha výber mojej garderóby prísnej autocenzúre “na toto si tlstá”, “na toto máš hrubé lýtka, či stehná”, “toto ma príliš krátke rukávy”, “z tohto ti trčí tučné brucho”,” prekvapila Hrycová, ktorá mala vraj takéto komplexy aj v časoch, keď ešte nebola mamičkou.

Galéria fotiek (4) Wanda Adamík Hrycová

Zdroj: Ján Zemiar

„Áno, bavím sa o časoch ďaleko pred štyridsiatkou a mojimi troma pôrodmi, ktoré moje telo, samozrejme, zmenili a to nie úplne lichotivým spôsobom. Bavím sa o celom svojom doterajšom živote, kedy som sa nikdy necítila vo svojom tele dostatočne komfortne, dostatočne sexy,” priznala svoje pocity Wanda, hoci na prvý pohľad pôsobí, že má úplne zdravé sebavedomie. Z toho, za čo sama seba mala, ju aktuálne vtrhol až pohľad na zábery z minulosti.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Vlado Anjel

Dievča, ktoré na nich videla, totiž nemalo žiadne kilečká navyše, hoci si o sebe myslelo, že je "tučné". „Našla som fotky z detstva, puberty, mladosti, aj dospelosti a ako pozerám, tak pozerám, žiadne tučné dievča na nich nikde nevidím… Premýšľam, kde sa to v tej mojej hlave vzalo a prečo… Rozmýšľam, prečo sa na seba celý život pozerám takými kritickými očami a či je to len môj problém, alebo to tak majú aj iné ženy,” napísala na Facebooku k fotke, kde mala 20 rokov a práve v Botswane nakrúcali film Fontána pre Zuzanu.

A rovnako ako ona, ani my veru nevidíme slečnu, ktorá by vykazovala akékoľvek známky nadváhy, hoci tak sama seba vnímala. Čo si o tomto celom probléme vnímania samého seba myslíte vy? Celý príspevok Wandy Hrycovej si môžete pozrieť tu: