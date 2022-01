Markizácka kráska zmenila imidž: Z nežnej BLONDÍNKY je TMAVOVLASÁ dračica... FOTO Veď vyzerá ako jej kolegyňa!

BRATISLAVA - V poslednom období akoby sa pretrhlo vrece s farmárskymi zmenami imidžu. Peter Matejka sa zbavil dlhých žltých vlasov, Luna zhodila svoje charakteristické dredy a drsný Viking si svoje blond háro prefarbil na čierno. Do klubu sa najnovšie pridala aj mladučká Patrícia Šimanová, ktorá... No WAU!

Tak toto jej naozaj vyšlo! Paťa sa síce na Farme nezdržala až do konca a jej nečakaný odchod zo statku zapríčinil nešťastný pád, no aj tak sa jej podarilo to, s čím do šou išla. A síce sa zviditeľniť, čo je v posledných rokoch cieľom väčšiny mladých ľudí, ktorí sa rozhodnú vyskúšať si život našich predkov pred televíznymi kamerami.

Galéria fotiek (5) Takto vyzerala Patrícia počas Farmy 13

Zdroj: Tv Markíza

Nekonfliktná blondínka na väčšinu divákov pôsobila príjemne a vďaka svojmu zjavu aj celkom nežne. Ibaže teraz by ste ju na prvý pohľad možno ani nespoznali. Bývalá farmárka sa totiž rozhodla pre radikálnu zmenu imidžu a najnovšie sa fanúšikom na sociálnych sieťach ukázala s tmavými vlasmi.

Galéria fotiek (5) Paťa prešla radikálnou zmenou imidžu.

Zdroj: Instagram P.Š.

Takmer čierne vlasy jej naozaj seknú a táto premena sa mimoriadne páči aj Patríciiným obdivovateľom. Nečakaným krokom prekvapila i hospodára Martina. „Tak tu by som ťa už na ulici nespoznal,” napísal jej pod jednu z fotografií, no a v rôznych diskusiách sa objavili aj názory, že Paťa sa teraz dosť podobá na svoju kolegyňu - bývalú farmárku Lulu z ôsmej série. A veru, niečo podobné tam rozhodne je!

Galéria fotiek (5) Takto vyzerá bývalá farmárka Lula Gachulincová

Zdroj: Instagram L.G.

