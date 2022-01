Totálny CIRKUS! Lela plakala, že ju Karlos Vémola ZBIL a teraz: Spoločne v Dubaji... Prosila ma o to!

PRAHA - Cirkus Vémoland neprestáva prekvapovať. Pred viac ako týždňom to vyzeralo, že Medzi Karlosom Vémlom a jeho snúbenicou Lelou je definitívny koniec. Hoci sa dvojica mala brať a sexi Slovenka v decembri porodila Vémolovi druhého spoločného potomka, v ich domácnosti to začalo opäť vrieť a padli aj tvrdé obvinenia.

Len pred zopár dňami Karlos Vémola prišiel na svojom Instagrame s informáciou, že jeho partnerka Lela Ceterová ho podvádza. Vraj ju načapal so svojim kamarátom, od ktorého mala dostávať drahé darčeky. „Prišiel som na to, že má pomer s iným frajerom. Je to nechutné. Bol to môj kamarát. Keď prichytíte ženu s kamarátom, facky začnú lietať,“ uviedol Vémola vo videu, ktoré o pár hodín z jeho Instagramu zmizlo.

Lelina odpoveď na seba nenechala dlho čakať, a to aj napriek tomu, že jej Karlos vraj zhabal telefón. „Musím písať z mobilu kamarátky, ktorá ma u seba ubytovala aj s dvomi deťmi. Po tom, čo si ma zbil, keď som mala v náručí malého Rockyho. Mám z teba strach. S nikým som nič nemala... Si chorý, žiarlivý človek. Len ma vydieraš, pretože sa ti to hodí. Zbil si ma s dieťaťom v náručí. V živote už s tebou nebudem,“ odkázala mu prostredníctvom sociálnej siete a do spoločného príbytku ju potom musela sprevádzať polícia.

Galéria fotiek (6) Lele a Karlosovi sa začiatkom decembra narodil synček Rocky

Zdroj: Instagram LC

Krátko potom sa Karlos ospravedlnil a svoje predchádzajúce slová o nevere s kamarátom odvolal. No a zdá sa, že kartu obrátila aj Lela, hoci sa dušovala, že so zápasníkom už nadobro skončila. Podla českých médiíí totiž spoločne vycestovali do Dubaja, pričom ich návrat z Emirátov vďaka fotografom na letisku zdokumentovali. Karlos však zásadne odmieta, že by išlo o udobrovací pobyt. Do Dubaja vraj odletel pracovne a Lela podľa jeho slov vyslovene prosla, aby mohla ísť s ním.

„Lela ma poprosila, aby som ju do Dubaja vzal so sebou. Či už spolu sme alebo nie, nechcem ju v takomto strese. A hlavne nechcem, aby to vnímali moje deti. Rocky je možno malý, ale Lili je na to citlivá. Lela bola v strese, že nemôže ísť ani nikam z domu, že by ju niekto všade fotil. Chcela vypadnúť, tak som ju jednoducho vzal so sebou. To je celé. Zariadil som stráženie, prišla moja mama s babičkou. Sú u mňa doma, starajú sa o deti, každý deň som s nimi v kontakte, takže je všetko v poriadku,“vyjadril sa k spoločnej ceste, no a z jeho slov jasne vyplýva, že dcérkku Lily a takisto aj ani nie dvojmesačného synčeka Rockyho nechali doma.

Galéria fotiek (6) Lela a Karlos prežívajú ďalšie turbulentné obdobie.

Zdroj: Instagram LC

To, že jmatka jeho detí odletela s ním nezabudol pripomenúť aj ako argument k jej obvineniu ohľadom fyzického násilia. „Rozhodne to nie je tak, že by sme si po tom všetkom naplánovali nejakú romantiku. Ale ja som sem jednoducho mal ísť, bolo to dlho v pláne, nechcel som to odďaľovať a bol som vlastne rád, že vypadnem z týchto s*ačiek. Trvám na tom, že som chcel ísť sám. A je myslím jasné, že keby som bol taký hrozný a Lela sa ma bála, že som ju vraj zbil a podobné nezmysly, že by ma dva dni na to prehovárala, nech ju vezmem so sebou do Dubaja. Naopak by bola rada, že ma nebude mať na očiach,“ dodal Karlos.

