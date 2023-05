Hrycová počas korunovácie v Londýne: Bolestivý ÚRAZ... Je odkázaná na INVALIDNÝ VOZÍK!

Galéria fotiek (5) Wanda Adamík Hrycová letela do Londýna s nepríjemným zranením.

Zdroj: Instagram W.A.H.

LONDÝN - Sú dva typy ľudí - tí, ktorí by sa kvôli korunovácii tento víkend vyhýbali Londýnu oblúkom a potom tí, ktorí pred Buckingamským palácom kempovali od pondelka. Wanda Adamík Hrycová (45) do tej druhej skupiny rozhodne nepatrí, no zhoda náhod zariadila, že do hlavného mesta Veľkej Británie letela práve teraz. No viac ako masy ľudí a dopravné obmedzenia, jej pobyt v korunovačnom meste znepríjemňovalo bolestivé zranenie. Je kvôli nemu odkázaná na invalidný vozík!