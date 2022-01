Slováček po 7 rokoch verejnej NEVERY: ŽIARLI na Patrasovej priateľa… Tá sa Taliana nemieni vzdať!

PRAHA - Celých 7 rokov trval pomer, ktorý mal český hudobník Felix Slováček (78) popri manželke Dáde Patrasovej (65). A vôbec sa tým verejne netajil. Pred pár mesiacmi sa však jeho vzťah s milenkou Luciou Gelemovou (38) skončil a on sa vrátil k svojej zákonitej... A zrejme by uvítal, keby rovnako urobila aj ona. Herečka sa však svojho talianskeho priateľa vzdať nemieni!

Telenovela po česky! Ako inak by sa dal pomenovať vzťah Felixa Slováčka, jeho manželky Dády Patrasovej a ich nemanželské pomery? Dvojica už 7 rokov verejne prepiera svoje súkromie v médiách - najprv si milenku našiel hudobník, potom si priateľa našla aj herečka, do toho nejaká tá intriga a hádky... No napriek tomu naďalej zostávali manželmi.

No a keď pred pár mesiacmi Felix svoj vzťah s Luciou Gelemovou ukončil, rozhodol sa vrátiť domov - k svojej zákonitej. A tá ho, prekvapivo, privítala s otvorenou náručou. Hudobník sa preto nazdával, že 7 posledných rokov zahodia za hlavu a naďalej budú pokračovať v tradičnom manželstve jedného muža a jednej ženy... Lenže to sa poriadne prepočítal.

„Teraz sedím vedľa Dády a malo by to tak zostať. Ako pán Vito prišiel, tak aj odíde,“ sebavedomo prehlasoval Felix. Jeho manželka to však vidí inak. A tentoraz je "na koni" ona. „To je pravdepodobne jeho želanie. Ale nezrieknem sa muža, ktorý ma podržal v najhorších časoch, ktorý mi pomohol a psychicky ma podporil, ktorý mi pomáha dodnes,“ povedala pre CNN Prima News.

Dáda Patrasová má strach o svoju lásku Vita





„Nie som človek, ktorý všetko akceptuje a všetko hodí za hlavu. Je to krehké našľapovanie, ktoré sa deje a má to svoj vývoj, takže uvidíme,“ priznala neverou poznačená manželka. Rozhodne sa preto nemieni tváriť, že sa v posledných rokoch nič nestalo. To, čo sa rozpútalo po prevalení manželovej milostnej aféry, bolo pre ňu veľmi ťažké. Aj preto sa svojho priateľa Vita nemieni vzdať.

Práve on jej totiž opäť prinavrátil úsmev na tvári. „Je to človek, ktorý je mojím fanúšikom už dvadsaťtri rokov. Keď si prečítal o našich konfliktoch s manželom, dodal si odvahu a zavolal mi. Potom za mnou prišiel z Kalábrie a povedal mi, ako ma už roky miluje, čo bol pre mňa šok. V tom čase mi veľmi pomohol po psychickej stránke a časom sa z toho vyvinul pekný vzťah. Vito ešte nevie, čo sa tu deje, je príliš skoro, ešte som s ním o tom nehovorila. Zatiaľ nevidím dôvod na zmenu,“ priznala s tým, že sám Felix bol svojho času rád, že s Vitom trávi čas.