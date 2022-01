Dara Rolins predviedla vysekané TELO: Spŕška HEJTOV a... Totálne ich uzemnila!

PRAHA - To sa dalo čakať! Dara Rolins (49) pôsobí v šoubiznise dlhé roky a zrejme ju zaskočí už len máločo. Svedčí o tom situácia, ktorá v týchto dňoch nastala na jej profile na sociálnej sieti Instagram. Speváčka sa pochválila svojou dokonalou postavou, ktorú sa mnohí "odborníci" rozhodli komentovať. A rozoberať sa im zachcelo aj jej vzťah. Pozrite, ako blondínka reagovala!

Dara Rolins je talentovaná, úspešná a krásna žena. Na sociálnej sieti Instagram má 680-tisíc followerov. Delí sa s nimi o pracovné aktivity, súkromie a zverejňuje napríklad aj príspevky, ktoré sú pre mnohých inšpiratívne.

Fotka, na ktorej Dara predvádza svoje dokonale vypracované brucho, k nim rozhodne patrí. Nie je tajomstvom, že speváčka si svoju líniu stráži a pravidelný pohyb je pre ňu samozrejmosťou. Medzi followermi sa už tradične našli takí, čo jej vypracované brucho začali vo veľkom kritizovať. „Dole je to chlap alebo žena? Toto je aké škaredé! Vôbec to nepôsobí žensky,” znejú vybrané z reakcií. Nepochybne by bolo zaujímavé sledovať, čo pod tričkom skrývajú práve ľudia, ktorí sa k týmto hejtom uchýlili...

FOTO: Dara Rolins vystavila na obdiv svoje vysekané telo.

Popri "odborníkoch" na krásu sa realizovali aj "špecialisti" na vzťahy. Dara je šťastne zamilovaná, tvorí pár s úspešným a bohatým futbalistom Pavlom Nedvědom. Istý pán ju kvôli tomu vo svojom príspevku označil za zlatokopku.

„Čo prosím? Myslíte, že mi ten trojposchodový barák, ďalší v Emirátoch, dve autá v garáži a zopár miliónov na účte niekto venoval? To posledné, čo som, je zlatokopka, Zdendo. To mi ver,” zareagovala Dara. Či bola pri vymenovaní svojho majetku úprimná, vie zrejme len ona sama. Isté však je, že závistlivcov a neprajníkov išlo pri čítaní týchto riadkov asi rozdrapiť :)

FOTO: Dara Rolins je šťastne zamilovaná.

Zdroj: Instagram DR

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}