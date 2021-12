Extrémne romantická Dara Rolins: Aha, FOTO s novým frajerom!

Ich vzťah sa prevalil až pol roka po tom, ako sa dali dokopy. „Sme šťastní, že sa nám podarilo nechať si to tak dlho pre seba a vlastne po prvý raz v živote prežiť tie najkrajšie začiatky vzťahu len vo dvojici, bez publika a asistencie médií,” vyhlásila pre Super.cz Dara.

Na sociálnych sieťach sa zatiaľ nijako extrémne novým vzťahom neprezentuje, dnes ale zverejnila sériu zimných fotografií. A vyzerajú na nich ako úplne čerstvo zamilovaní.

Zdroj: Instagram DR

Pre speváčku ale uverejnenie snímok znamenalo istý problém. „Už nejakú chvíľu premýšľam, čo k tým fotkám napísať. To je veľa, to je málo, to znie detinsky, pri každej vete mi napadne nejaká sprievodná emócia, ktorá definuje nedostatočnú spokojnosť,” prezradila svojim fanúšikom.

Vzťahové záležitosti totiž považuje Dara za tenký ľad a pociťuje zodpovednosť za slová, ktoré k tejto téme napíše. „Prajem vám, aby ani vo vašom živote nechýbal pohyb prúdiaceho citu ako smerom von, tak smerom k vám. Nech je vaše srdce plné lásky,” zaželala nakoniec všetkým. „Nikdy by som neverila, že aj mňa dobehne ku koncu roka takáto romantická nálada,” dodala ešte.

Zdroj: Instagram DR

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}