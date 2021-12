Priberáte cez Vianoce? Dara Rolins bez kíl navyše... TOTO je jej RECEPT!

PRAHA - Vianoce sú aj sviatkami hojnosti a mnohí sa potom v novom roku nezmestia do svojho obľúbeného oblečenia. To nehrozí speváčke Dare Rolins, lebo... Čítajte!

Dara Rolins sa pýši nielen skvelým hlasom, ale aj výstavnou postavou. A tú si dokáže udržať aj počas sviatkov.

Zdroj: Instagram DR

Speváčka sa rozhodla so svojimi sledovateľmi na sieti Instagram podeliť o to, ako to u nej chodí cez Vianoce. Ako prezradila, v rámci športu či stravovania sa u nej skoro nič nemení, hoci sú Vianoce označované aj za sviatky pokoja a hojnosti.

Dara si však nemieni dopriať nad mieru. „Pravda, repertoár chutí je v období sviatkov rozmanitejší a ja jem veci, na ktoré si počas roka ani nespomeniem, ale nijako významne neprekračujem hranice v rámci kapacity svojho brucha,” uviedla.

Už má na sebe samej odskúšané, že sa oplatí jesť striedmo. „Za tie roky som si vyskúšala, že malá brzdička neublíži, práve naopak. Človek do toho nového roka vstupuje bez pocitu nasratosti, že celé sviatky prasil, a ešte sa aj zmestí do oblečenia, čo si v hlave chystal na novoročnú párty,” napísala a na záver pridala malú radu: „Ochutnajte všetko, ale nedojedajte len preto, aby te neurazili.”

Zdroj: Instagram DR