Kráska z Love Island TAJILA FRAJERA: Chcel som si ÍSŤ PRE ŇU… Stále sa NEROZIŠLI!

BRATISLAVA - Pred pár dňami verejnosť šokovala informácia, že klebety, ohľadom jednej zo súťažiacich z Love Island boli pravdivé. Reč je o Gabriele Gašparovej, o ktorej sa hovorilo, že do romantickej šou išla hľadať lásku aj napriek tomu, že ju doma čakal frajer. A ako sa ukázalo, je to pravda. Kráska, ktorá sa zamilovala do modela Pítra, totiž žila s českým podnikateľom Vlastimilom. A doteraz sa nerozišli.

„Oficiálny pár sme vytvorili na Valentína tento rok a vlastne ho asi aj stále tvoríme, lebo sme sa nikdy oficiálne nerozišli,” povedal Vlasta s tým, že Gabika sa k nemu dokonca onedlho aj nasťahovala a žili spolu i v čase, keď odletela na Kanárske ostrovy.„Budúcnosť sme plánovali až do poslednej minúty, kým jej v Španielsku zobrali telefón pred odchodom do vily. V jednej z posledných správ mi písala, že chce život so mnou a že by raz chcela byť matkou nášho dieťaťa. Takže áno, mali sme plány. Preto si u mňa nechala veci, lebo sme obaja rátali s tým, že náš vzťah bude po jej návrate pokračovať,” vysvetlil v rozhovore pre markiza.sk podnikateľ.

Gabika sa na ostrove dala dokopy s Pítrom. Doma ju pritom čakal priateľ. Zdroj: Tv Markíza

Gabriela zo šou odišla ruka v ruke s Pítrom, pričom spolu zaľúbenci zotrvali i v reálnom živote. Teda - aspoň sa tak tvária. Vlasta vôbec netuší, kde je pravda, keďže od návratu do Česka videl Gabrielu iba raz, keď si do ich niekdajšieho spoločného domova prišla zbaliť veci. A nemala záujem mu čokoľvek vysvetľovať. Český podnikateľ hovorí, že sa s Gabrielou vlastne doteraz oficiálne nerozišli.

Komunikácia však zostala na bode mrazu. „Jedinou komunikáciou bola jej správa s otázkou, kedy si môže prísť po veci. Koncom novembra sa prišla zbaliť, keďže dovtedy u mňa vlastne stále bývala. Ani ma nepozdravila, nieto ešte, aby sa so mnou rozprávala. Nepovedala ani, že je medzi nami koniec, proste nič,” prezradil Gabikin niekdajší partner a dodal, že to, či je Gabriela skutočne s Pítrom alebo to len hrajú na fanúšikov, vôbec nevie. „Na Gabrielu už nemyslím, aj keď to stále uzavreté nie je. Možno je to celé súčasťou nejakej veľkej hry, ťažko povedať,” zamyslel sa.

Gabika sa Vlastovi ani neunúvala oznámiť že s rozchádzajú. Prišla si len pobaliť svoje veci. Zdroj: Instagram

Hoci mu brunetka pred odletom zakázala, aby sa na Love Island díval, nejaké tie informácie sa k nemu predsa len dostali a priznal, že si kúpil letenky na Kanárske ostrovy. „Letenky sme mali s kamarátom kúpené. Pôvodne sme mali dva plány – buď urobiť rozruch a ísť si po ňu do vily, alebo druhý variant – podporiť ju, lebo ma pred odchodom požiadala o podporu. Chceli sme to tiež spojiť s ďalšími aktivitami v Španielsku. Lenže do môjho života vtedy vstúpila nová žena – Ivanna. Zmenila môj pohľad na vec a ja som sa nakoniec rozhodol nechať to tak,” dodal na záver podnikateľ s tým, že svojím konaním u neho sexica z Love Islandu klesla na samé dno.