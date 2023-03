OBROVSKÁ KRÍZA markizáckeho páru: Ostré slová jej mamy... ROZCHOD?!

PRAHA - Už dlhšie sa šepká o kríze vo vzťahu markizáckeho páru. V roku 2021 ich reality šou Love Island spojila, no a teraz to vyzerá tak, že druhá šou televízie Markíza ich rozdelila. Najnovšie informácie ukazujú, že ich vzťah speje k svojmu koncu...

Petr Havránek alias Pítr a Gabriela Gášpárová sa v roku 2021 rozhodli hľadať lásku v reality šou Love Island. Počas jej trvania si padli do oka a časom sa do seba aj zaľúbili. Síce obnos peňazí v záverečnej časti nevyhrali a skončili na druhom mieste, ich vzťah to ale nepokazilo.

Neskôr si zaobstarali aj spoločné bývanie a všetko vyzeralo byť v poriadku. Harmonické spolužitie každodenne pridávali na sociálne siete a zakaždým si verejne vyznávali lásku. Ich spoločný život však narušila nová príležitosť, ktorá sa naskytla Pítrovi. Český fešák totiž dostal ponuku zúčastniť sa drsnej šou Survivor, ktorú prijal a v januári odletel do exotiky.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram

„Koniec špekuláciám! SURVIVOR 2023! Poďme! Tento zážitok som si nemohol nechať ujsť, takže dúfam, že budete so mnou na tomto výlete a budete fandiť. Odteraz môj Instagram spravuje Gabi a mierim do džungle!” zneli v tom čase jeho potvrdzujúce slová. Vtedy ho ešte jeho frajerka podporovala. „Veľa šťastia, láska,” napísala pod jeho príspevok.

Gábinu však určite nepotešila správa, že sa v súťaži nachádza aj Pítrova bývalá priateľka, česká Miss Andrea Bezděková. Prešiel istý čas a už bol na svete prvý problém! Podľa odvysielaných záberov začali mať Andrea a Pítr k sebe bližšie. Viac sa môžete dočítať na portáli Telkáč.sk.

A všetko napovedalo tomu, že brunetka vzniknutú situáciu nezvláda. Vzdala sa spravovania Pítrových sociálnych sietí a odišla na dlhšiu dovolenku do Ameriky.

No a teraz, keď sympaťák vypadol zo Survivoru, je ich vzťah na vážkach a všetci nedočkavo čakajú na ich vyjadrenie, ktoré zrejme uzrie svetlo sveta už čoskoro. Redakcii Expres.cz sa podarilo z anonymného zdroja zistiť, že sa už intenzívne špekuluje o ich rozchode. Mnohí by očakávali nejakú spoločnú fotku po príchode Pítra do Česka, no nestalo sa tak, a práve to by mohlo reči o ukončení vzťahu potvrdzovať.

„Obaja chystajú veľké vyhlásenie. Pravdepodobne oznámia rozchod. Survivor je divadlo, je to predtočené o mesiac, Pítr je už dávno doma, takže keď si to dáte dokopy, Gabriela už na premiére bola bez neho, prišla len s rodičmi,” oznámil dobre informovaný zdroj z Gabrielinho okolia spomínanej redakcii.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram G.G.

Redakcii sa tiež podarilo skontaktovať aj s Gabrielinou mamou, ktorej do reči veľmi nebolo. Nevyhla sa ani ostrejšiemu vyjadreniu. „Nežiadajte ma, nebudem sa vyjadrovať. To musia urobiť Gabča a Pítr, s ním som sa ani nerozprávala. Moja dcéra nie je na tom dobre, ďakujem za pochopenie,” prehlásila.

„Podľa toho, čo som počul, Gášpárovej rodina sa hnevá na produkciu za to, že zámerne zničila ich vzťah. Pozrite sa na epizódy, kde sú videoodkazy, keď Gabriela hovorí o Pítrovi, ako ho miluje, v tom momente produkcia dala zábery Andrey Bezděkovej,” dodal na záver anonymný zdroj. Vyzerá to tak, že ich vzťah sa skôr blíži ku koncu ako k záchrane.