Diváci sa dočkali: Po veľkolepom finále... TOTO je VÍŤAZ SUPERSTAR 2021!

Večer otvorila moderátorka a zároveň česká zlatá slávica Ewa Farna. Tá opäť dokázala, prečo sa zaraďuje k speváckej špičke, keď naživo zaspievala jednu zo svojich piesní, čo ocenili aj porotcovia, ktorí jej talent vychválili do nebies. Potom už nasledovali vystúpenia samotných super-finalistov.

Na nich čakali tri kolá. Tým prvým bola ľubovoľná pieseň v angličtine. Ako prvá na pódium vystpúila Elizabeth Kopecká. Česká kráska zaspievala pieseň It will rain od Bruna Marsa a bolo počuť, že nie je úplne vo svojej koži. Ako naschvál týždeň pred finále bojovala so zápalom hlasiviek. Nemohla poriadne rozprávať, nacvičovať a celý jej zdravotný stav ju zmohol natoľko, že v medajlóniku sa od zúfalstva a potom aj dojatia rozplakala.

Strach bol však absolútne zbytočný, keďže porota ju vychválila. „Vôbec ti neuškodilo, že máš niečo s hlasom a že sa liečiš. Mne sa páči ten tvoj "nakřáplej" hlas," skonštatovala Monika Bagárová. Ešte kým prišlo na ďalšieho súťažiaceho, porotcovia zagratulovali k narodeninám svojej kolegyni Patrícii Pagáčovej, ktorej zaspievala Ewa Farna a takisto dostala i pozornosť v podobe nádhernej torty.

Po gratulácii prišiel Nikolas Bitkovskij s nesmrteľným hitom I want it that way od Backstreet Boys. A publikum šalelo. Nadšenie zdieľali i porotcovia. „Ty si tak super, že to snáď ani nie je možné. Ja si ťa chcem vziať domov," vyhlásil Leoš no a následne prišiel na rad spevák, ktorého mnohí označovali ako tohtoročného absolútneho favorita.

Adam Pavlovčin si na úvod zvolil pieseň Arcade od Duncana Laurenca. Po dlhej standing ovation v publiku to najstručnejšie zhrnula Patrície Pagáčová. „Adam, ja ťa milujem, Pre mňa si Superstar. A to bez ohľadu na to, či to vyhráš alebo nie," povedala mu a za Superstar ho označili aj Marián Čekovský a Monika Bagárová. Prvé kolo uzavrela Slovenka Katarína Štohrová s legendárnou piesňou Nothing else Matters od kapely Metallica.

Začiatky boli jemne kostrbaté, čo neuniklo ani porote, no mladá speváčka zabojovala a dotiahla to do konca s takou silou, že jej publikum tlieskalo v stoji. Po tomto vystúpení sa prvýkrát zastavilo hlasovanie. Najmenším počtom správ diváci podporili práve Katarínu Štohrovú, ktorá tak obsadila štvrté miesto a odniesla si domov pomyselnú "zemiakovú medailu".

Nasledovalo ďalšie kolo piesní, tentokrát súťažiaci ukázali, ako vedia spievať vo svojich rodných jazykoch. Elizabeth Kopecká sa predviedla s piesňou V stínu kapradiny od Jany Kratochvílovej, Nikolas Bitkovskij stavil napieseň Anděl od Mirai no a Adam Pavlovčin zaspieval skladbu Láska od Marcela Palondera, čím dojal k slzám Moniku Bagárovú, ktorá takmer celé jeho vystúpenie preplakala.

Po druhom kole musel súťaž opustiť Nikolas Bitkovskij, ktorý sa teda umiestnil na bronzovej priečke. Boj o titul Superstar zostal medzi dvomi spevákmi, ktorých už od samého začiatku porota vnímala ako najväčších favoritov. S piesňou Stay od Rihanny najprv zabojovala Elizabeth Kopecká, no a posledným súťažným číslom bola emotívna pieseň Skin od Rag’n’Bone Man v podaní Adama Pavlovčina, ktorý dokonca chvíľu hral na piáno a dostal porotu do takého varu, že Leoš Mareš počas potlesku nekontrolovane jačal.

Obe ich vystúpenia zostali zámerne bez hodnotení porotcov no za všetko hovorila skutočnosť, že ako Elizabeth, tak aj Adam postavili na nohy všetkých porotcov, ktorí im venovali standing ovation. Zostávalo už iba počkať na moment, kedy moderátorka Ewa Farna poslednýkrát zastaví hlasovanie.

Pred vyhlásením víťaza ešte chvíľku napätia predĺžilo vystúpenie minuloročnej víťazky Barbory Piešovej, ktorá si zaspievala so svojou sestrou Lenkou. No a potom to konečne prišlo.

Dámy a páni, víťazom Superstar 2021 je... Famózny ADAM PAVLOVČIN zo Slovenska! Gratulujeme!

