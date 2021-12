Slovenská playmate pár dní po PÔRODE: Aha, aké PLOCHÉ brucho!

Lela má doma dcérku Lili a pred pár dňami si z pôrodnice priniesla syna Rockyho. No jej telo vyzerá, akoby ani nerodila.

Vo štvrtok sa pochválila fotkami a postavu by jej mohli závidieť aj mnohé ženy, čo deti ešte nemajú Samozrejme, nechváli sa tehličkami, ale jej bruško je už pekne ploché, aj keď ešte blondínka nie je na svojej pôvodnej váhe.

Zdroj: Instagram LC

Aktuálne Ceterová váži 59,7 kg. „Asi dobré gény po mojej mamine. Pred pôrodom som mala 68 kg a dnes, po uplynutí 9 dní od môjho pôrodu, som na váhe zbadala úbytok - 8 kg. Ešte mi chýba - 5 kg a budem na svojej pôvodnej váhe,” pochválila sa Lela. No myslí si, že zbaviť sa posledných 5 kíl bude trochu ťažšie.

Zároveň uznala, že nie každej žene to ide prirodzene tak ľahko. No niektoré si podľa nej za to môžu aj samy. „Veľa žien po pôrode začne jesť omnoho viac, čo nie je určite dobré pre telo. Tak isto veľa žien pokračuje v režime jesť za dvoch ako v tehotenstve a potom sa sťažujú, že nevedia schudnúť. Ako som už spomínala, ja som sa nikdy v tehotenstve neprejedala. Jedla som normálne a dopriala si všetko, na čo som mala chuť. Majte sa v láske a neubližujte si zbytočne. A ak sa Vám nedarí ani po mesiacoch zhodiť nadbytočné kilá, nezúfajte. Dnes už je na googli veľa dostupných informácií a skvelých rad a tipov na cvičenie a stravu... Len to nevzdávajte, keď to hneď nepôjde za 5 minút. Držím každej z Vás palce,” napísala Lela s tým, že aktuálne nedrží žiadnu diétu a cvičiť po cisárskom reze ešte nemôže.

Zdroj: Instagram LC