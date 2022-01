ROZCHOD mesiac po pôrode: Vémolovi nasadila parohy s kamarátom... Lietali aj FACKY!

PRAHA - Problémy v raji! Hoci by si mali Karlos Vémola a Lela Ceterová naplno užívať svojho synčeka Rockyho, ktorý prišiel na svet začiatkom decembra, riešia úplne iné záležitosti. A to neveru a rozchod! Čo sa v tejto prominentnej rodinke deje?

Zápasník Karlos Vémola a Slovenka Lela Ceterová majú poriadne búrlivý vzťah. Výstredný párik sa v lete 2020 rozišiel. Dôvodom bola športovcova nevera. Nasledovalo udobrenie, zásnuby a netrvalo dlho a dcérke Lili sa postarali o súrodenca. Chlapček, ktorý dostal meno Rocky, prišiel na svet začiatkom decembra.

Lela Ceterová priviedla začiatkom decembra na svet synčeka Rockyho. Zdroj: Instagram LC

Hádam každého preto šokovali Karlosove najnovšie vyjadrenia. Zápasník v emotívnom videu prezradil, že sa s matkou jeho detí rozišli. „Prišiel som na to, že má pomer s iným frajerom. Je to nechutné. Bol to môj kamarát. Keď prichytíte svoju ženu s kamarátom, facky začnú lietať,” uviedol Vémola a zároveň zdôraznil, že svojej nevernej partnerky sa ani nedotkol.

Zároveň vysvetlil, prečo na "kamaráta" fyzicky zaútočil. „Nie za to, že spí s mojou ženou, ale za to, že je to sviňa. Nielen voči mne, ale najmä voči jeho žene,” dodal Karlos. Manželka jeho bývalého kamaráta má zdravotné problémy a spolu majú tiež dve ratolesti.

FOTO: Karlos a Lela majú spolu dcérku Lili a synčeka Rockyho.

Zápasník tiež vo videu uvádza, ako na neveru prišiel. Začalo mu byť podozrivé, že Lela mala v poslednom čase viacero luxusných šperkov. Keď zisťoval, odkiaľ na ne nabrala peniaze, odpovedala, že si zarába na Instagrame. Jeho vyšetrovanie však malo iný záver. Prekvapivé tiež je, že blondínkin údajný milenec vraj luxusné dary kupoval z dedičstva svojej manželky.

„Lela mi bude chýbať. Ja nie som svätec, tiež som urobil veľa chýb. Ale toto je oficiálny koniec mňa a Lely. Mrzí ma, že som prišiel o kamaráta, mrzí ma, že som prišiel o ženu, mrzí ma, že budem menej s deťmi, mrzí ma, že toto musím riešiť tu na sociálnych sieťach,” uzavrel Karlos svoju verejnú spoveď.

VIDEO: Karlos Vémola zverejnil video, v ktorom prehovoril o definitívnom rozchode s Lelou.

