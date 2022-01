Zvrat v ROZCHODE Karlosa a Lely: Vyjadrila sa Slovenka aj manželka jej "milenca"... TRESTNÉ OZNÁMENIE!

V utorok ráno Karlos Vémola prišiel na svojom Instagrame s informáciou, že jeho partnerka Lela Ceterová ho podvádza. Vraj ju načapal so svojim kamarátom, od ktorého mala dostávať drahé darčeky. „Prišiel som na to, že má pomer s iným frajerom. Je to nechutné. Bol to môj kamarát. Keď prichytíte ženu s kamarátom, facky začnú lietať,“ uviedol Vémola vo videu, ktoré o pár hodín z jeho Instagramu zmizlo.

ROZCHOD mesiac po pôrode: Vémolovi nasadila parohy s kamarátom... Lietali aj FACKY!

Niekoľkokrát v ňom uviedol meno dotyčného a poľutoval aj jeho manželku Kamilu, ktorá má mať zdravotné problémy a dve malé deti. Lenže... "Podvádzaná" pani Kaiserová sa ozvala českému portálu eXtra.cz a do celej kauzy priniesla úplne nové svetlo. Vraj nič z toho, čo hovorí Vémola nie je pravda. „Vietor fúka trochu inak. Môj manžel žiadny vzťah mimo mňa nemá,“ povedala s istotou.

„Máme malé deti, žijeme riadnym rodinným životom. Sme de facto stále spolu a problémy iných odmietame riešiť na úkor vzťahu v našej rodine,“ vyjadrila sa nekompromisne pani Kaiserová. „Môj muž žiadne facky nedostal, nevideli sa a bol celý čas so mnou a v práci. Navyše, keby Vémola niekoho prefackal, tak by to asi bolo vidieť, a on stále vyzerá dobre. Môj muž s tým nemá nič spoločné,“ dodala.

To napokon priznal aj samotný Karlos, uvádza to portál fightlive.cz. „Vémolu spätne veľmi mrzí, že od ich vzájomných partnerských problémov bol neprávom uvedený pán Kaiser a jeho rodina, ktorá s ich rozchodom nemá nič spoločné. Karlos dnes pána Kaisera osobne kontaktoval a vyjadril jemu aj jeho manželke úprimné ospravedlnenie,“ píše sa na stránke.

Lela Ceterovej a Karlosovi Vémolovi sa len pred mesiacom narodilo druhé dieťa. Zdroj: Instagram

To však nijak nemení vyhrotenú situáciu, ktorá medzi ním a Lelou vznikla. Dvojica je stále oficiálne rozídená a blondínka dokonca pritvrdila - MMA zápasníka obvinila z fyzického napadnutia. Uvádza to web eXtra.cz. Tomu sa s Ceterovou podarilo spojiť. Slovenka potom svojmu ex nechala poriadne ostrý odkaz na Instagrame.

„Musím písať z mobilu kamarátky, ktorá ma u seba ubytovala aj s dvomi deťmi. Po tom, čo si ma zbil, keď som mala v náručí malého Rockyho. Mám z teba strach. Ešte si mi zobral môj mobil... Nemôžem nikomu zavolať, ani ísť na svoj Instagram. S nikým som nič nemala... Si chorý, žiarlivý človek. Len ma vydieraš, pretože sa ti to hodí. Zbil si ma s dieťaťom v náručí. V živote už s tebou nebudem,“ napísala údajne Ceterová z kamarátkinho profilu.

Aj tieto drsné obvinenia však zápasník odmieta. „V každom prípade zásadne odmietame akékoľvek obvinenia z fyzického útoku na Lelu Ceterovú, ku ktorému nikdy nedošlo,“ píše sa v oficiálnom vyjadrení na stránke fightlive.cz. No blondínka si za svojim vyjadrením zjavne stojí. Podľa jej manažérky Niny Sedlákovej ide Lela dokonca podať trestné oznámenie na políciu.

Karlos a Lela na seba aktuálne hádžu všetku špinu sveta. Zdroj: Instagram LC