Wanda Hrycová ZÚRI a odkazuje POLITIKOM: Kde máte GULE?! Zaveďte POVINNÉ OČKOVANIE

BRATISLAVA - Odkaz veľmi nahnevanej mamy... Takto začala svoj príspevok, ktorý sa vo veľkom šíri na sociálnych sieťach, producentka Wanda Adamik Hrycová (43). Tá sa už nedokáže len mlčky prizerať na to, čo sa deje v našej krajine. Politikom preto poslala odkaz, v ktorom neváhala použiť aj tvrdšie slová.

„Vopred sa ospravedlňujem za nevyberaný slovník, ale ja už naozaj nevládzem,” priznáva vo svojom odkaze Wanda Adamik Hrycová, ktorá je podobne ako mnohí rodičia nešťastná z toho, že jej syn sa musí opäť dištančne vzdelávať. „Je tretiak a v online škole je od prvej triedy. Učil sa čítať a písať cez obrazovku počítača,” poznamenala blondínka a dodala, že aktuálni bakalári v podstate ani v škole vôbec neboli. „Títo ľudia budú o pár rokov rozhodovať o chode celej tejto krajiny. Naozaj perfektné vyhliadky,” reaguje Wanda.

VIDEO: Wanda Adamik Hrycová adresovala politikom takýto odkaz.

Tá sa vo svojom odkaze prihovára najmä ľuďom, ktorí odmietajú očkovanie. Zároveň apeluje na politikov, aby konali a zaviedli povinné očkovanie. „Bože, toľko chlapov, toľko ega a testosterónu a gule nikde? Kedy niekto z vás buchne do stola a konečne naberie odvahu a zavelí povinné očkovanie? Všetci vieme, že to je jediná cesta z pandémie a všetci vieme, že sa to skôr či neskôr stane. Tak na čo ešte čakáte? Aby umrelo viac ľudí? Buďte chlapi a zachráňte Slovensko a Slovákov,” odkazuje Hrycová, ktorá už má za sebou tretiu dávku očkovania.

FOTO: Wanda Adamik Hrycová je už tretíkrát zaočkovaná.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}