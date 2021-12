Hrycová to už nezvláda: Nahnevaná a podráždená!

BRATISLAVA - Už sú to takmer dva roky, čo celý svet trápi koronavírus. Žijeme s neustálymi obmedzeniami a pravidlá sa niekedy menia rýchlosťou blesku. Špeciálne náročné to majú rodičia menších detí. A producentka Wanda Hrycová má doma troch chlapcov...

Nedávno sa Wanda Hrycová rozčuľovala kvôli neustále sa zatvárajúcim školám. Jeden z jej synov sa dištančne vzdeláva už od prvej triedy. „Učil sa čítať a písať cez obrazovku počítača,” poznamenala vtedy vo svojom príspevku.

Poukázala aj na celkové dopady online vyučovania napríklad pri vysokoškolákoch, no isté je, že práve rodičia školopovinných detí to majú teraz naozaj náročné. A Wanda to pomaly prestáva zvládať. „ A čo robíte vy pre pokoj v duši? Ja sa bez mučenia priznávam, že hlavne v poslednej dobe mám veľké problémy nájsť ho...” prezradila na sieti Instagram.

Ako dodala, je neustále nahnevaná, podráždená a dosť prchká. „A najviac si to obvykle zliznú tí, ktorých mám najbližšie a teda tí, ktorých mám najradšej,” priznala so smútkom. Ako žena činu, ktorá pristupuje k životu aktívne, je v aktuálnej situácii bezradná. „Cítim sa byť úplne bezmocná. Neviem s tým urobiť vôbec nič, môžem sa len nečinne prizerať a to ma úplne ničí,” napísala s tým, že si vyžiadala od svojich sledovateľov rady, čo im v terajšom čase pomáha udržať si duševnú rovnováhu. A čo robíte vy, aby ste sa úplne nezbláznili?

Zdroj: Instagram