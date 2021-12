Farma pozná svojich FINALISTOV: Prišli aj vypadnutí farmári... MIRO a STANKA si NEVEDIA prísť na meno!

BRATISLAVA - Za nami je posledná oficiálna epizóda 13. série markízáckej Farmy. Čaká nás už len finále, o ktoré včera zabojovali traja súťažiaci. Eva Vajsová mala pokoj na duši, tá sa totiž vďaka nazbieraným kameňom dostala priamo do finálového boja. O zvyšné dve miesta sa "pobili" Natália Lopašovká Dávid Horák a Miroslav Mesut Debnár. No a pri ich súboji nechýbali ani vypadnutí farmári!

Na Farme bývalo zvykom, že v posledný týždeň na statok prišli všetci tí, ktorí zo súťaže vypadli. Diváci preto v napätí očakávali, ako dopadne stretnutie Stanislavy Klčovej a Miroslava Pajtáša, ktorí spolu mali románik, no potom, čo Golem vypadol, mladá blondínka akosi "preskočila" na Dávida Horáka. Tomuto stretnutiu sa však našťastie vyhli. Tentokrát totiž prišli len niektorí, a to vo dvojiciach.

Miro a Stanka sa k sebe ani nepriblížili Zdroj: TV Markíza

Všetci vypadnutí súťažiaci prišli až v posledný deň do arény, aby si pozreli súboj o posledné dve finálové miesta. No a keď sa banda bývalých farmárov postavila pred Evelyn, divákom neuniklo, že Stanka a Miro sa jeden druhému zo všetkých síl vyhýbajú. Miestami pôsobili akosi napäto a bolo vidno, že po ich vzťahovom fiasku jeden druhému nevedia prísť na meno.

„Ja som sa sklamal, so Stankou sa nemienim vôbec rozprávať. Proste ju budem ignorovať. Ja som zásadový chlap. Videl som v telke, čo som videl a už sa s ňou nemienim baviť,” povedal pred kamerou po návrate zo semifinále sklamaný fitnes tréner, čím zrejme narážal na to, že hneď po jeho odchode to začala ťahať s Dávidom a došlo aj na nejaké tie nežnosti.

O postupe do finále hlasovali aj starí farmári. Tí dali väčšinu svojich hlasov Mesutovi Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza

Čo sa týka miest vo finále, z troch zostávajúcich farmárov ako prvý postúpil Mesut. Toho do finále posunuli bývalí farmári, ktorí mu darovali dovedna až 12 svojich hlasov. Dávid získal iba tri, no a Natália zvyšné dva. O poslednú miestenku vo vytúženom finále teda museli zabojovať medzi sebou. A išlo o poriadne napínavý duel!

Zdroj: TV Markíza

Rozhodovalo sa počas siedmich disciplín, pričom v prvých šiestich si body pripisovali striedavo a až do konca nebolo jasné, kto z nich vyhrá. Na záver to totiž bolo na body vyrovnané 3:3 a o tom, komu sa splní sen, rozhodlo strieľanie z praku. Hoci to Natália Dávidovi naozaj nedarovala zadarmo a počas celého súboja bojovala ako levica, plechovky sa podarilo skôr zhodiť Dávidovi, ktorý tak doplnil finálový trojlístok.

V živom vysielaní sa proti sebe postavia Eva, Mesut a Dávid, no a tom, kto sa stane víťazom Farmy, rozhodne finálový večer, aký tu ešte nebol. Viac sa dozviete už zajtra!

Do finále postúpil aj Dávid Horák Zdroj: TV Markíza