Hrycová 2 roky po otcovej smrti: Nachádza doma ODKAZY zo záhrobia… TOTO je posledný z nich!

Uplynuli 2 roky od smrti obľúbeného herca Adreja Hryca. S jeho stratou sa veľmi ťažko vyrovnávala najmä jeho úspešná dcéra, filmová producentka Wanda Adamík Hrycová a dodnes si na neho s láskou spomína. K tomu jej dopomáhajú aj odkazy od jej otca, ktoré aj po takom dlhom čase po dome stále nachádza. Pôsobia doslova ako odkazy zo záhrobia.

Jeden taký našla aj pred pár dňami... A patrí zrejme k tým posledným. „Musím sa smiať, keď nájdem u našich doma stále prítomné a živé stopy, ktoré nám tu po sebe tatino zanechal. Je to taký smiech cez slzy, lebo vždy ma stisne pri srdci, keď na ďalší jeho odkaz naďabím, ale stojí to za to,“ uviedla Wanda, ktorá našla na poličke poslednú fľašu šampanského.

„Táto fľaška Champagne je pamiatka na výlet mojich rodičov po viniciach vo Francúzsku, odkiaľ priniesli plné auto miestneho slávneho moku. Veľa, veľa kartónov. Toto je posledná fľaša na zdravie,“ dodala producentka.

Pokiaľ by išlo iba o fľašu nebolo by to až tak zarážajúce no na sekte bol kúsok papierika s vytlačeným odkazom: „Mohol by som poprosiť, aby som o osude tejto poslednej fľašky rozhodol ja?“ zneli slová od samotného herca Andreja Hryca. Ten nás žiaľ 31. januára pred 2 rokmi opustil. Pre Wandu to musel byť naozaj hlboko citový zážitok.