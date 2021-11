Exmarkizáčka naštvaná na ANTIVAXEROV: Mama im uverila a... ZOMRELA!

Miriam Žiaková kedysi pôsobila v spravodajstve televízie Markíza.

Zdroj: Facebook MŽ/Tv Markíza

BRATISLAVA - Prišla o mamu! Bývalá markizáčka Miriam Žiaková sa vyrovnáva so smrťou mamy, ktorá podľahla koronavírusu. V rovnakom čase ho dostal aj otec. On, zaočkovaný, ho prekonal, jeho manželka uverila antivaxerom a doplatila na to.