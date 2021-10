Michal Hudák smúti za otcom (†83): Plne zaočkovaný podľahol COVIDU-19… Pred týždňom prišiel aj o strýka!

Jedna rana za druhou! Pandémia Covidu-19 navždy poznačila životy miliónov ľudí po celom svete. S trpkosťou na ňu bude spomínať aj jojkár Michal Hudák. V pondelok totiž prišiel o svojho milovaného otca. Podľa denníka Plus 1 deň v domove pre seniorov, kde žil, pred pár dňami potvrdili ochorenie Covid-19.

Operovalo sa teda s informáciou, že tomuto zákernému vírusu podľahol aj pán Michal. A to nám napokon potvrdil aj samotný zabávač. Nie je pravdou, že bol v nemocnici pripojený na umelej pľúcnej ventilácii, no je smutným faktom, že prehral boj s koronavírusom. Napriek tomu, že toto ochorenie nebral na ľahkú váhu a bol plne zaočkovaný.

Pre rodinu Hudákovcov je to ďalšia veľká rana, keď sa ešte nestihli spamätať ani z tej prvej. Len pred týždňom sa totiž museli navždy rozlúčiť aj so strýkom - bratom pána Michala. Aj on sa statočne pasoval s ťažkých priebehom koronavírusu. No svoj boj prehral. Topky.sk vyjadrujú úprimnú sústrasť celej rodine.