Odporcovia očkovania dosiahli týmto HOAXOM úplne dno: Viktor Vincze je vraj mŕtvy… Ozval sa zo záhrobia!

VIDEO: Vinczeovci zareagovali na správy o Viktorovej smrti

V súvislosti s očkovaním proti koronavírusu sa internetom šírili už rôzne konšpiračné teórie a hoaxy. Pochovať živého človeka sa však antivaxerom doposiaľ nepodarilo... Teraz však svojimi výmyslami prerazili úplné dno. Na Facebooku sa totiž objavila informácia, že Viktor Vincze je mŕtvy.

Zomrieť mal na zlyhanie oboch obličiek, čo malo byť následkom očkovania vakcínou „Fajzer“ - ako sa píše v overenej správe. „Šokujúce! Moderátor Viktor Vince mal podľahnúť vakcíne Fajzer. Mám to priamo od známej z nemocnice na bratislavských Kramároch. Stal sa tak dnes skoro ráno. Jedinou príčinou bolo zlyhanie oboch obličiek ako PRIAMY dôsledok očkovania,“ píše sa v príspevku.

Pitevná správa vraj zmizla a dotyčnú "známu", ktorá s informáciou prišla, prinútili pod hrozbou vyhadzovu mlčať. Autor má dokonca aj teóriu, prečo sa informácia o Viktorovej smrti nikdy nedostane na verejnosť. „Samozrejme, že média to nikdy nepriznajú. Predpokladám, že Markíza povie, že dal výpoveď. Čo iné má spraviť? Markíza má obrovské šťastie, že ľudia, ktorým to ešte myslí, sa na ňu nedívajú,“ pokračuje istý pán Ján.

Zdroj: Instagram V.V.

„Treba to zdieľať všade a veriť, že sa to dostane aj k ovečkám. Možno sa začnú pýtať, kam sa Viktor podel a konečne im to dôjde,“ dodal. A zdá sa, že jeho výzva zabrala, lebo táto správa sa dostala priamo k Viktorovi až do záhrobia. Reagoval na ňu humorom sebe vlastným: „Ovečky, pozdravujem vás zo záhrobia. Dnes večer za mňa Televízne noviny vysiela hologram.“

A azda nikoho neprekvapíme, keď povieme, že Viktor Vincze nezomrel, je stále živý a zdravý a v nedeľu večer dokonca riadne moderoval Televízne noviny na Markíze. A pánovi Jánovi radíme, aby sa ozval svojej známej a prípadne ju požiadal, aby si z neho nabudúce nerobila dobrý deň.

Viktor Vincze v nedeľu večer moderoval Televízne noviny. Zdroj: Tv Markíza

Zdroj: Tv Markíza