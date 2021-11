Herečka z Oteckov opäť vo forme: Aha, už vidno aj tehličky!

BRATISLAVA - V máji porodila, začiatkom októbra vážila 64 kíl. A tak sa Dominika Kavaschová pustila do cvičenia. Ako sa najnovšie ukázala, s výsledkami môže byť maximálne spokojná. Už sa tam rysujú aj tehličky.

Krátko po pôrode sa Dominika Kavaschová odfotila v legínach a krátkom tričku a bolo vidieť, že má na sebe nejaké popôrodné kilogramy. Hoci vyzerala aj takto jemne zaoblená výborne, nemienila to nechať len tak.

Zdroj: Instagram DK

Začiatkom októbra prezradila, že váži 64 kíl a púšťa sa do zhadzovania. Kedysi vraj vážila aj 54, ale to nie je jej aktuálny cieľ. „Tam už nemierim, nie som naivná, plus preferujem trošku iné tvary a ako vychrtlina som sa sebe nepáčila,” vyhlásila Dominika.

Ubehlo 7 týždňov a výsledku sú veru badateľné. Dominika online tréningy evidentne nefláka, ale poctivo maká. Keď sa totiž ukázala fanúšikom v plavkách, bolo vidieť, že bruško sa jej už pekne rysuje a za chvíľu tam budú aj povestné tehličky.

Zdroj: Instagram DK