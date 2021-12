Smutný KONIEC markizáckych Oteckov: Diváci v slzách… Celé ste to pokazili!

ŠOK pre divákov Markízy: Definitívny KONIEC jedného z Oteckov!

Začiatkom novembra sme na Topkách informovali o podstatnej zmene v obľúbenom markizáckom seriáli Oteckovia. Toto však čakal naozaj len málokto, v šoku zostal dokonca aj herec, ktorého sa to týka. Tvorcovia sa totiž rozhodli, že z deja vyškrtnú rovno tri veľmi výrazné postavy - právnika Alexa, ktorého stvárňuje Braňo Deák, jeho manželku Emu (Janka Kovalčíková) a malého Maxa (Tobias Král).

„Je prirodzené, že v dennom seriáli postavy prichádzajú a odchádzajú. Postavy Alexa, ktorého stvárňuje Braňo Deák a Emy, ktorú hrá Janka Kovalčíková, sa tak v ďalšej sezóne seriálu Oteckovia neobjavia. Nie je však vylúčené, že sa do deja seriálu v budúcnosti vrátia,“ znie stanovisko televízie. No a práve včera nastal ten deň.

Právnici Alex, Ema a malý Max sa rozhodli odísť do Holandska. Zdroj: Tv Markíza

Aktuálna séria Oteckov mala svoje finále a spolu s ňou svoje posledné scény v počine aj táto trojica hercov. Scenáristi sa totiž rozhodli, že trojicu pošlú do Haagu, kde Ema dostala perfektnú pracovnú ponuku. No a spolu s ňou do Holandska odchádza aj zvyšok rodiny. To sa však absolútne nepozdáva fanúšikom. Seriálu chcú dokonca vyhlásiť bojkot!

Posledná scéna Braňa Deáka, Janky Kovalčíkovej a Tobiasa Krála v seriáli Oteckovia. Zdroj: Tv Markíza

„Ja Oteckov nebudem pozerať, kým sa tam nevráti Alex, Ema a Max,“ píše jedna z diváčok. „Prosím, že sa vrátia všetci a čo bude, keď odídu, kto tam pôjde, tu už nebude slávna štvorka,“ pridáva sa ďalšia a ďalšia: „Celé ste to pokazili,“ plačú fanúšikovia. A niektorí dokonca špekulujú nad dôvodom, prečo museli tak nečakane z projektu odísť - vraj kvôli konkurencii. „Dali ich preč, lebo Alex (Braňo Deák) ide hrať do nového seriálu Hranica.“

Nechajme sa prekvapiť, či sa trojica do seriálu v budúcnosti vráti. Podľa vyjadrenia televízie je však isté, že v budúcej sezóne seriálu sa neobjavia.

Zdroj: Instagram B.D.

