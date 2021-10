Štart markizáckej MINI tváre: Zmenila sa na SLZAVÉ ÚDOLIE... Plakal aj Kuly, Šebová chce zase rodiť!

BRATISLAVA - Večer nabitý emóciami! Aj tak by sa dala charakterizovať prvá epizóda šou Tvoja MINI tvár znie povedome, ktorá sa včera objavila na obrazovkách Markízy. Tvorcom relácie sa podarilo vybrať skupinku úžasných detí, ktorých talent dojal nielen ich vlastných rodičov, ale aj mentorov a porotcov obľúbenej súťaže.

Šou Tvoja tvár znie povedome sa na obrazovkách Markízy teší mimoriadnej obľube. Po vydarených sériách s obľúbenými celebritami zaznamenal úspech aj špeciál s prominentnými ratolesťami, či známymi detskými umelcami. V Záhorskej Bystrici sa v nadväznosti na to rozhodli urobiť výnimočnú sériu s názvom Tvoja MINI tvár znie povedome. V nej dostali príležitosť zažiariť deti z rôznych kútov našej krajiny.

„Prehľadali sme celé Slovensko, našli sme množstvo talentovaných detí a tie najlepšie z najlepších uvidíte na tomto javisku,” povedal v úvode šou moderátor Martin Nikodým. Na porotcovské stoličky zasadli Zuzka Kubovčíková Šebová a Zlatica Puškárová, ktoré sa viackrát nevyhli slzám dojatia. Mužskú časť poroty tvorí spevák Mário Kuly Kollár.

VIDEO: Takto vyzerali prípravy na prvé súťažné kolo šou Tvoja MINI tvár znie povedome.

Ako prvá vystúpila 7-ročná Sára Šalingová z bratislavskej Petržalky, zverenkyňa Márie Čírovej. „Rozkošnejšie sa táto šou nedala otvoriť. Veľmi pekne ti ďakujem, že si nám ukázala, aké odvážne vie byť jedno 7-ročné dievčatko. My porotcovia máme po dvoch synoch, ale myslím si, že po zhliadnutí tvojho vystúpenia to ešte zvážime, lebo mať takéto úžasné dievčatko, to musí byť obrovský dar,” poznamenala porotkyňa Zuzana Kubovčíková Šebová.

„Čo mi toto robíte, preboha?! Ja som čakal, že tri ženy, okej budú plakať. Ale že dojmeš mňa... Bolo to nádherné číslo. Si veľký talent,” uviedol Kuly.

Sára Šalingová – Kristína – Ta ne Zdroj: TV Markíza

V úlohe mentora markizáckej šou sa predviedol aj seriálový Otecko Marek Fašiang. Ten odovzdáva svoje rady 11-ročnému Lukášový Červenému z Nových Zámkov. Spoločne s ním vystúpil aj Maroš Baňas známy ako Kubko zo seriálu Oteckovia. „Vedeli sme, že to bude náročné a ťažké, ale zvládli ste to perfektne. Som na teba hrdý, bolo to perfektné,” nešetril chválami Fašiang.

Lukáš Červený a Maroš Baňas – Bard YLVIS Vegard – The Fox Zdroj: TV Markíza

Poriadne dojímavé bolo aj vystúpenie 10-ročnej Nely Kronauerovej z obce Kostolište. Nadšený bol nielen jej mentor Fero Joke, ale aj dámska časť poroty. „Nelinka, asi polovicu pesničky som preplakala,” priznala Zlatica Puškárová. Jej kolegyňa Šebová sa podľa vlastných slov emočne vrátila do obdobia šestonedelia.

Nela Kronauerová – Iveta Bartošová –Tři oříšky Zdroj: TV Markíza

10-ročná Melissa Mandy Marušková zo Žarnovice síce vyzerá ako princeznička, ale drieme v nej poriadne rockerská duša. Jej mentorom je Viktor Vincze a tvorcovia jej pri prvom vystúpení dopriali priam vysnívanú premenu. A hoci vec od Rammsteinu rozplače málokoho, otec mladej blondínky priznal, že ho emócie ovládli. „Mal som zakázané plakať a mal som čo robiť,” priznal pyšný rocker. „To bol masaker! Bojím sa ťa,” poznamenala na margo jej vystúpenia Šebová.

Melissa Mandy Marušková – Rammstein – Du Hast Zdroj: TV Markíza

11-ročný Tadeáš Duchoň z Kanianky túži byť muzikálovým spevákom. A vyzerá to tak, že zverenec Matúša Klinčúcha má pred sebou veľkú kariéru. „Zrodila sa nám tu nová hviezda. Jurko Tadeáš Janošík. Bol si famózny,” reagovala Puškárová. Spoločne s kolegami sa zhodli na tom, že jeho sen o účinkovaní v muzikáloch vôbec nie je nereálny.

Tadeáš Duchoň – Michal Dočolomanský – Lipová lyžka Zdroj: TV Markíza

Ondrej Potančok z Brezna má 10 rokov a jeho mentorkou je herečka Janka Kovalčíková. „Všetky čísla boli fantastické, ale toto... z tanečného uhla pohľadu mám zimomriavky. Ďakujem ti, že som mohla zažiť poriadnu diskotéku,” neskrývala svoje nadšenie Zlatica.

Ondrej Potančok – PSY – Gangnam Style Zdroj: TV Markíza

Najstaršia súťažiaca, 13-ročná Vanessa Ostrochovská pochádza z Bytče a podobne, ako ostatné deti, aj ona si svojho mentora , herečku Ivanu Kuxovú, veľmi obľúbila. „Zostal som bez dychu,” priznal Kuly. „Bolo to vystúpenie hodné dospeláckej verzie tejto súťaže. Ja som v 13 zbierala keksíky Kuku Ruku a tie nálepky a myslela som si, že mi patrí svet,” pobavila všetkých Šebová.

Vanessa Ostrochovská – Adele – Someone Like You Zdroj: TV Markíza

V každej jednej epizóde šou Tvoja MINI tvár znie povedome dostanú príležitosť ďalšie talentované deti, a to v nesúťažnom vystúpení. Ako prvý sa predviedol 5-ročný Šimonko Kremnický z Banskej Bystrice.

Šimon Kremnický - Miro Jaroš - Dospelý Zdroj: TV Markíza

