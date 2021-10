Diváci v totálnom ŠOKU: Vytočená farmárka v NERVOCH do duelu vyzvala... Tak to ČUMELA aj Evelyn!

BRATISLAVA - Tak toto nikto nečakal! Aktuálne majú diváci najviac v zuboch dve farmárske ženy - Stanku Klčovú (24) a Michalu Šormanovú (31). Práve druhá menovaná mala najnovšie na mále, keďže sa tento týždeň stala prvou duelantkou. Všetci ostatní v napätí očakávali, koho si zvolí do súboja v aréne... No TOTO nikomu ani nenapadlo!

Koniec včerajšej epizódy Farmy bol mimoriadne napínavý a diváci sa nestíhali čudovať. V závere sa totiž Michala z nejakého dôvou totálne opustila na stavbe a s vysvetlením, že si do zvonice chcela vmurovať aspoň jeden kameň, sa rozplakala. Slzy ronila ešte nejakú tú chvíľu, neskôr bola zasa na pokraji nervového zrútenia farmárka týždňa Stanka, ktorá taktiež slzila a rozčuľovala sa nad ostatnými farmármi, pretože si vraj neplnili svoje povinnosti.

A keď už to vyzeralo tak, že sa nálada ako-tak upokojila, na statok prišla Evelyn. Všetci si spoločne posadali za stôl a moderátorka oznámila že, chce počuť meno druhého duelanta. V tom momente Michala spustila prapodivný preslov a slzy nahradil vypočítavý úsmev a zvláštna sebavedomá maska. Farmárom začala vyčítať, že ju nepúšťali k práci, a to aj napriek tomu, že sa vraj do všetkého vrhala s vervou.

Michala pôsobila akoby ju zrazu posadol diabol Zdroj: TV Markíza

Nahneval ju aj fakt, že ju šiesti zo siedmich farmárov poslali do duelu, no a taktiež sa začala rozčuľovať nad tým, že nie je rešpektovaná a hoci mala častokrát lepšie návrhy ako ostatní, zmietli ich zo stola. „Vďaka sile, ktorú v sebe mám a ktorú som si aj od Luny vytiahla kartách, som dosť dobrá na to, aby som tu obstála s ktorýmkoľvek súperom. Možno ste si mysleli, že sa dá predvídať moje kroky. Ja vám hovorím, že sa nedá," vybuchla, nasadila svoj strašidelný úsmev a potom to prišlo...

Celý jej čudesný a nahnevaný príhovor si môžete pozrieť vo videu vyššie, kde sa dozviete aj to, koho zvolila. Toto vážne?!

Zdroj: TV Markíza

