Plač v zákulisí markizáckej Tváre a Čírová... Páni! Tá je MEGA SEXI

VIDEO: Takto vyzerali prípravy na druhé kolo šou Tvoja MINI tvár znie povedome.

Druhé kolo šou Tvoja MINI tvár znie povedome odštartovala svojím vystúpením Vanessa Ostrochovská (13), ktorá sa premenila na Bruna Marsa. Okrem spevu a správneho dýchania sa musela popasovať aj s náročnou tanečnou choreografiou. „Wau, Bruno! Zbalil si ma! Zoberieš ma do partie?” neskrývala nadšenie porotkyňa Zlatica Puškárová.

Vanessa Ostrochovská – Bruno Mars - Uptown Funk Zdroj: TV Markíza

Priam rozprávkové bolo číslo minulotýždňovej víťazky Sary Šelingovej (7). Tú na pódiu sprevádzalo sedem rozkošných trpaslíkov, z ktorých bola porota úplne namäkko. „To bolo neskutočné číslo,” reagoval s nadšením Kuly na výkon maličkej Bratislavčanky, ktorá stvárnila Mariku Gombitovú.

Sára Šalingová – Marika Gombitová - Budem tu s vami Zdroj: TV Markíza

Oceniť ale rozhodne treba aj vydarený outfit jej mentorky Márie Čírovej. Krásna speváčka zo seba urobila princeznú, ktorú by s nadšením určite zachraňoval každý muž. Speváčka totiž v krátkych šatách vystavila na obdiv svoje dokonale tvarované nohy.

Zdroj: TV Markíza

Ako tretia vystúpila Melissa Mandy Marušková (10). Tá sa predviedla ako rozbláznená Cindy Lauper a veru si svoje vystúpenie ozaj užívala. „Ak má niekto fun v tejto šou, tak si to ty,” povedala vo svojom hodnotení Šebová. „Si nesmierny talent,” reagovala jej kolegyňa Puškárová.

Melissa Mandy Marušková – Cindy Lauper - Girls Just Want To Have Fun Zdroj: TV Markíza

Zverenkyňa Fera Jokea Nela Kronauerová (10) sa po svojom vystúpení neubránila slzám. Ako jej mentor počas hodnotenia prezradil, neubránila sa im ani v zákulisí. Talentované dievčatko potrápili, ked jej na vlasy nasadzovali parochňu.

Nela Kronauerová – Shakira - Waka, Waka Zdroj: TV Markíza

Nela Kronauerová si v zákulisí poplakala. Zdroj: TV Markíza

Nemenej vydarené bolo aj vystúpenie Lukáša Červeného (11). Ten stvárnil Freddieho Mercuryho a jeho mentor Marek Fašiang sa netajil tým, že mal počas jeho vystúpenia zimomriavky. „Dal si to úplne na jednotku,” reagoval Kuly. Zlatica vychválila aj jeho mentora, že ho skvele pripravil. „Ja si myslím, že toto bolo najťažšie vystúpenie, aké sme tu doteraz mali,” zhodnotila Šebová.

Lukáš Červený – Freddie Mercury - Show Must Go On Zdroj: TV Markíza

Do kože obľúbeného speváka Mira Žbirku sa vžil Ondrej Potančok (10). Ten si od publika tiež vyslúžil veľký potlesk. „Bola som na teba veľmi hrdá a neviem si predstaviť, čo prežívajú tvoji rodičia,” reagovala jeho mentorka Janka Kovalčíková.

Ondrej Potančok – Miro Žbirka - Biely Kvet Zdroj: TV Markíza

Spomedzi všetkých detí podstúpil najväčšiu premenu Tadeáš Duchoň (11), z ktorého urobili Arethu Franklin. Vydarená maska, kostým a jeho talent mu dokonca priniesli víťazstvo v druhej epizóde šou Tvoja MINI tvár znie povedome. „Ja si hovorím, že snáď tento svet nie je ešte celkom stratený. Bolo to fantastické. Ja viem, že všetci rodičia ste hrdí na svoje deti, ale máte byť na čo. Toto je neskutočné. Tie deti sú pokorné, pracovité, slušné a ešte tu fakt muklujú a potom toto je výsledok toho. Klobúk dole pred vami, je to úžasné,” poznamenala Zuzana Šebová.

Tadeáš Duchoň – Aretha Franklin - Think Zdroj: TV Markíza

VIDEO: 10-ročný Alex Hrkút venoval svoje vystúpenie Mii, do ktorej je zamilovaný.

