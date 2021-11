Markizácku hviezdičku nespoznáte! Chúďa... Čo ti to urobili?!

Tadeáš Duchoň, ktorý je zverencom Martina Klinčúcha, si vyskúšal, aké to je byť ženou. V druhom kole šou Tvoja MINI tvár znie povedome totiž stvárnil legendárnu Arethu Franklin. Dych vyrážajúca premena mladého školáka trvala neuveriteľných 5 hodín.

Tadeáš Duchoň Zdroj: TV Markíza

„Chcem byť muzikálový spevák alebo herec, takže ma maskovanie, prezliekanie a všetko s tým spojené baví. Už od malička som robil rodičom a rodine rôzne spevácke predstavenia a cirkusové čísla a zatiaľ ma to neprestalo baviť,” povedal na margo svojej premeny.

VIDEO: Takto sa Tadeáš Duchoň pripravoval na stvárnenie legendárnej Arethy Franklin.

Mnohí jeho rovesníci by mali problém ukázať sa pred celým Slovenskom v koži ženy. Tadeáš sa k celej veci postavil ako ozajstný profesionál.dodal Tadeáš.

Tadeáš Duchoň ako Aretha Franklin. Zdroj: TV Markíza

Kamaráti a ľudia prítomní na nakrúcaní boli v úžase z toho, ako dokázali profesionáli chlapca zmeniť. „Spoznali ma len vďaka môjmu pohľadu,” uzavrel talentovaný mladík.

VIDEO: Tadeáš Duchoň a úryvok z jeho skvelého vystúpenia.

V druhom kole šou Tvoja MINI tvár znie povedome vystúpia súťažiaci s týmito skladbami:

Vanessa Ostrochovská – Bruno Mars - Uptown Funk

Lukáš Červený – Freddie Mercury - Show Must Go On

Nela Kronauerová – Shakira - Waka, Waka

Ondrej Potančok – Miro Žbirka - Biely Kvet

Melissa Mandy Marušková – Cindy Lauper - Girls Just Want To Have Fun

Tadeáš Duchoň – Aretha Franklin - Think

Sára Šalingová – Marika Gombitová - Budem tu s vami