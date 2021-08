Ján Ďurovčík chystá novú PECKU: Takto som sa ešte NENAROBIL... VIDEO Z detí urobil ŠIALENÉ rockové hviezdy!

BRATISLAVA - Už štvrtého septembra sa na slovenských pódiách objaví kultový muzikál Škola ro(c)ku (School of Rock), ktorý do našej krajiny Ján Ďurovčík z pomoci RDS Art Group priniesol rovno z hviezdneho divadla Broadway. Režisér priznáva, že tento formát je úplne iný ako tie ostatné... Predstavte si, že musíte z detí na počkanie "vyrobiť" rockové hviezdy, ktoré nemôžu zaostávať za svojimi skúsenými kolegami. Dokonca sa mnohé z nich na dosky postavili vôbec prvýkrát bez akýchkoľvek predchádzajúcich skúseností. Náročné? To rozhodne. Ale aha, ako zamakali!

Kultový muzikál School of Rock už dlhodobo kraľuje predstaveniam, ktoré pochádzajú z v legendárneho divadla Broadway. Získať licenciu na dielo z pera Andrewa Lloyda Webbera však nie je také jednoduché, ako by si mohol laik myslieť. Jánovi Ďurovčíkovi sa to ale ako jednému z mála predsa len podarilo a Škola Ro(c)ku tak už onedlho dostane do varu aj naše publikum.

Konkurzy prebehli už dávnejšie, no trvali dlhšie a boli náročnejšie, než kastingy na bežné muzikály. Ďurovčík totiž musel objaviť nové detské hviezdy, keďže okrem dvoch hlavných postáv učiteľa a riaditeľky tento titul stojí na hudobne nadaných školákoch.

„Je to strašne náročné, lebo deti idú live. Hľadali sme decká z celého Slovenska. Lebo - nestačí nájsť basistku, ktorá vie hrať na basu. Musí byť herecky dobrá, musí vedieť spievať, musí vedieť tancovať. To isté klavír, to isté bicie, to isté gitara," vysvetlil nám režisér, keď sme sa s našou kamerou boli pozrieť na skúšku.

Zdroj: Ján Zemiar

Dať dokopy viac ako dve desiatky malých šikovníkov, ktorí musia šlapať ako hodinky, však nie je len tak. „Je to ťažké takto som sa ešte nenarobil. Lebo proste mať 24 detí v rockovej hudbe je slušné šialenstvo," priznal. No a ako sme spomínali, k deťom má rovnaký prístup ako k dospelým hercom

„Mám na to kľúč ešte z predstavení ktoré sme robili s nebohým Béďom. Pristupujem k nim ako k dospelým, so všetkým. Ale vždy tu sedia rodičia. Vždy je tu ich zástupca, minimálne 5-6 rodičov. A keď tie decká beriete ako rovnocenných partnerov, vrátia vám to srdcom aj profesionalitou. Kričím, vyžadujem, žiadne okolky," prezradil Ďurovčík a dodal, že do predstavenia dokonca zapojil aj rodičov, ktorí však, samozrejme, prechádzali konkurzom.

A opomenúť nemôžno ani hlavnú postavu učiteľa, ktorého stvárnil Martin Hudec. „Podľa mňa je to jeho životná rola, na ktorú celý čas čakal," nešetril chválou. Zábery z predstavenia uvidíte vo videu vyššie, kde nám režisér Ján Ďurovčík prezradil ešte viac pikošiek. Čo myslíte, zahriakli ho už rodičia, keď na skúškach zvýšil hlas alebo z neho vypadlo nevhodné slovo?

Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar