Známa Slovenka priznala NÁSILIE vo vzťahu: Niekoľkokrát ju UDREL a spôsobil jej ZLOMENINU!

BRATISLAVA - Bohužiaľ, stále existuje mnoho žien, ktoré vo vzťahu prežívajú fyzické alebo psychické týranie od partnerov a napriek tomu, že je mnoho spôsobov, ako sa voči násilníkovi brániť, niektoré sa o tom stále boja hovoriť. Namiesto toho potichu tŕpnu, kedy to príde znova, nechajú sa zmanipulovať obvineniami, že to ony sú príčinou partnerovho agresívneho správania alebo celú vec nechcú riešiť kvôli deťom. O násilí vo vzťahu by vedelo rozprávať aj mnoho známych žien, medzi nimi i Lucia Gachulincová...

Pôvabná brunetka sa do povedomia verejnosti dostala vďaka markizáckej Farme, dnes je z nej úspešná influencerka a takisto podniká v oblasti módy a krásy. Šikovná Lula sa tam, kde je dnes, vypracovala sama. Využila príležitosť, makala a dosiahla to, za čo bojovala, a to i napriek tomu, že v minulosti trpela úzkosťami a vôbec to nemala jednoduché.

To, s čím sa borila, jej evidentne neuľahčoval ani niekdajší partner. Ten jej, mimochodom, vraj po celý čas rozprával, že Lucia v živote nič nedosiahne. Ako sa ukázalo, pravdu nemal. Faktom však zostáva to, že po dlhom trápení až teraz nabrala silu, aby prehovorila o tom, čím si prešla - toxickým vzťahom, pričom agresívne správanie jej ex niekoľkokrát vyústilo do niečoho absolútne neprípustného. Jej partner, ktorý ju mal chrániť a byť jej oporou, na ňu zdvihol ruku.

Lula Gachulincová priznala, že jeden z jej bývalých partnerov ju bil. Zdroj: Instagram L.G.

Tak ako mnohé iné ženy, ani ona dlho nemala odvahu na to, aby prehovorila. „Bola si niekedy v toxickom vzťahu? Ak áno, ako si sa z neho dostala,“ spýtala sa jej jedna z jej sledovateliek, ktorá zrejme prechádza niečím podobným. A asi aj to bude dôvodom, prečo sa Lula konečne rozhodla, že vyjde s celou vecou na svetlo.

„Jop. Veľmi ťažko. Presvedčila som sa vtedy, že chyba je vo mne, že ja nie som dostatočne vzdelaná, nerobím dosť, nie som dosť šikovná, ako mi ten človek aj tvrdil. Mala som ho za Boha a myslela som, že má pravdu. Neskutočne ma manipuloval,“ opísala otvorene Lula a potom prehovorila aj o spomínaných fyzických atakoch.

Zdroj: Instagram L.G.

„Bol dokonca aj násilný. Niekoľkokrát ma udrel a raz mi zlomil prst. Mlčala som o tom doteraz,“ opísala Lucia a priblížila, že išlo o niekoho z dávnejšej minulosti. Dokonca ešte pred spomínanou Farmou. Práve rozhodnutie ísť tam jej vraj v podstate zachránilo život, keďže do odchodu na statok žila v extrémne toxickom prostredí.

