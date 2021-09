Škola ro(c)ku UCHVÁTILA divákov: Odpadnete z toho, čo sa dialo na premiére... Ďurovčík je PÁN!

Aj vy si môžete vychutnať talent a nadanie detských hercov, ktorí uchvátili divákov. Lístky na muzikál School of Rock si môžete zákupiť v sieti Predpredaj.sk

Na topkách sme vás už informovali, že Jánovi Ďurovčíkovi sa podarilo získať licenciu na aktuálne najväčší hit svetových muzikálových scén - dielo z pera Andrewa Lloyda Webbera s názvom School of Rock.

Hlavnu úlohu - učiteľa, ktorý medzi žiakmi prestížnej školy vyvolá rockové šialenstvo, stvárnil talentovaný Martin Hudec. „Myslím si, že môžeme rozdať vysvedčenie. Bolo to fajn, decká boli skvelé, bola to super práca a ja som šťastný, že to takto šťastne dopadlo,” povedal nám krátko po premiére herec, ktorého spolu s kolegami odmenili diváci búrlivým potleskom a nadšenými reakciami.

VIDEO: Rozhovor s Martinom Hudecom, ktorý v muzikáli Škola ro(c)ku stvárnil netypického učiteľa.

Keď už je reč o potlesku, ten počas slávnostného večera znel každú chvíľu. Diváci boli z výkonov talentovaných detských hercov právom nadšení. Školáci rozhodne nijako nezaostávali za dospelými umelcami a prvý standing ovation si vyslúžili už uprostred predstavenia.

Neutíchajúci potlesk bol tvorcom a hercom odmenou aj pri záverečnej klaňačke. Martin Hudec privítal Jána Ďurovčíka na pódiu ozaj vydareným spôsobom. „Dámy a páni, ako som spomínal v celej inscenácii - Pán určuje pravidlá! - Teraz vám predstavím toho pána. Nie je to nik iný, ako človek, s ktorým pracujem už 20 rokov a vždy nás núti prekročiť vlastný tieň. Jano Ďurovčík!” poznamenal za ovácií muzikálový učiteľ.

VIDEO: Herci z muzikálu Škola ro(c)ku divákov nadchli. Jána Ďurovčíka pri príchode na pódium čakalo originálne privítanie.

Krátko na to sa deti, ktoré v muzikáli stvárnili školákov, na Ďurovčíka vrhli a silno ho objímali. „Tá premiéra bola pre mňa úplne iná, ako doterajšie. A to z jedného dôvodu. Nedá sa to odosobniť. Som zrazu otec. A prídu tie decká a objímu vás, máte pocit, že kreujete ich talent,, toľko talentu. Nejak sa ma to dotklo tak inak,” povedal nám v rozhovore rodák z Michaloviec, ktorému sa počas rozhovoru leskli v očiach slzy dojatia.

VIDEO: Rozhovor s Jánom Ďurovčíkom po slávnostnej premiére muzikálu Škola ro(c)ku.