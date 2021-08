FOTO Totálny trapas markizáckeho ženícha: VÝHRAŽNÝ odkaz na aute a on ešte… Ľuďom j**e!

Našiel si VÝHRAŽNÝ ODKAZ!

Zdroj: TV Markiza

KOŠICE - Fúha, tak ten musel niekoho pekelne vytočiť! Kontroverzný markizácky ženích Michal je známy vďaka šou Svadba na prvý pohľad. Tá mu síce lásku nepriniesla a s prostorekou Dianou mu to nevyšlo, no po skončení šou predsa len našiel šťastie po boku plavovlasej Moniky. Aktuálne si užíva život plný pohody... Teda až na pár detailov. Toto ho najnovšie dostalo do vývrtky!