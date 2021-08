Balúchovej HOLÉ PRSIA spustili lavínu: TOTO odkazuje naštvaná Barbora!

Barbora Balúchová je nielen mamičkou jedného z Kollárových detí, ale venuje sa aj spevu a príležitostne sa objaví pred kamerami. Účinkovala napríklad v jojkárskom seriáli Nový život a príležitosť dostala aj v novinke s názvom Nemocnica.

Ako sme vás aj my na topkách informovali, tam Barbora predviedla, že nepatrí medzi hanblivky. Ako ozajstná profesionálka zvládla nakrúcanie scén, pri ktorých jej kamera snímala nahé prsia v rámci vyšetrení.

Herecký počin Kollárovej mamičky: Balúchová v jojkárskom seriáli… HOLÉ PRSIA na obrazovke!

Odhalené silikóny bývalej superstaristky vyvolali celkom slušný rozruch. „Prsia, prsia, prsia. Mrzí ma, že to, čo bola podstata nevnímate. Pýtate sa len, či boli moje alebo nie. Ale to vôbec podstatné nie je,” reagovala na margo rozruchu samotná Barbora, ktorú mrzí, že ľudia si namiesto jej predností nevšímali viac príbeh zazobanej slečinky.

Postava, ktorú Barbora stvárnila, totiž v minulosti bojovala s rakovinou prsníkov. Kvôli ochoreniu prišla o svoje vnady a dala si spraviť silikóny. Nebola však s nimi spokojná. Pri vyšetreniach vyšlo najavo, že sa jej choroba opäť vrátila...

„Ženy, kedy ste boli naposledy na sono prsníkov? Toto je to podstatné, čo som chcela, aby ste si z toho odniesli a chodili pravidelne na prehliadky. To, že vás nič nebolí, neznamená, že ste zdraví. Prevencia je základ. Rakovina prsníka je celosvotovo najčastejším nádorovým ochorením a zároveń je najčastejšou príčinou úmrtia žien na onkologické ochorenie,” uviedla vo svojom príspevku Balúchová. Ako ďalej dodala, v našej republike sa ročne diagnostikuje okolo 2 tisíc nových prípadov.

„Prosím vás, choďte a chodievajte na všetky preventívne prehliadky. A ak čo i len pár z vás pôjde kvôli môjmu príspevku na prehliadku, budem vedieť, že to všetko malo zmysel,” uzavrela Barbora. Priateľom a fanúšikom v súvislosti s tým prezradila, že aj v jej rodine majú skúsenosť so zákernou chorobou. „Môjho otca sme nevedeli dostať k lekárovi. A keď sa nám to podarilo, prišiel v hodine dvanástej. Diagnóza rakovina. A dnes ďakujem Bohu a lekárom, že je živý a zdravý,” dodala.

