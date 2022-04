Balúchová zverejnila FOTO po úraze: Kollárov syn sa takto dokaličil!

Chce všetkých varovať! Speváčka a moderátorka Barbora Balúchová má doma malého pacienta. Ako na sociálnej sieti Facebook prezradila, jej synček Alex je síce skvelý cyklista, avšak v parku na rampe si privodil poriadne bolestivý úraz.

Blondínka preto zverejnila fotku jeho doráňanej tváre i zničenej prilby, aby poukázala na to, aké dôležité je mať ju vždy na hlave. „Nechcem ani pomyslieť na to, ak by ju nemal,” poznamenala okrem iného.

Barbore sa v súvislosti s úrazom ozvali mnohé mamičky a fanúšikovia. Ako neskôr vysvetlila, Alex spadol tvárou na betón na rampe, ktorá je šikmá. „Vôbec neviem, ako si mohol takto dokaličiť to oko. Vyzerá to, chudák, ako keby dostal päsťou. Prosím vás, kľudne ukážte detičkám fotku, čo som zavesila a dávajte im tie prilby,” apelovala opäť raz starostlivá mamina, ktorá malého pacienta nepochybne zahrnula liečivými pusinkami a objatiami plnými lásky.