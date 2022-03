Balúchovej relax: Ukázala postavičku a... Fúúú, riadny výstrih!

Barbora Balúchová na jeseň 2021 priznala, že kvôli rôznym potravinovým alergiám sa jej za štyri roky nepodarilo vrátiť na váhu, akú mala pred pôrodom. Nakoniec ale konečne našla stravovanie, ktoré jej v boji proti tukovým bunkám pomohlo. „Konečne som mohla siahnuť do skrine, do šatníka a vytiahnuť veci zozadu, ktoré som nosila predtým, ako som zostala tehotná. Cítim sa lepšie, vládzem viac, všíma si to okolie a mám strašne veľa energie,” uviedla na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram BB

Aktuálne sa už svojou postavičkou pochválila aj bez šiat. Konkrétne v plavkách. Hoci nesiahla po bikinách, ale takzvaných celých plavkách, aj tak vidno, že nadbytočné tukové vankúšiky by ste na jej tele hľadali len márne.

Navyše, tí, čo niekedy pochybovali, že celé plavky môžu byť sexi, boli práve vyvedení z omylu. Barbora nahodila taký model, že muži vo wellnesse sa jej do očí určite nepozerali. Ešteže sa tam nevybrala sama, ale zobrala aj kamaráta, ktorý sa mohol uplatniť ako odháňač prípadných dotieravých nápadníkov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram BB

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram life.of.eugen

