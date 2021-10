Balúchová zhodila nadbytočné kilá: Aha, ako sa zmenila, wau!

BRATISLAVA - Speváčka Barbora Balúchová porodila syna Alexandra pred štyrmi rokmi, no stále ju trápili nejaké kilá navyše. Chudnutie jej sťažovali rôzne potravinové alergie. Dnes je však už opäť na svojej starej váhe...

V januári ubehli už 4 roky od chvíle, čo Barbora Balúchová porodila syna. Hoci by nikto nemohol povedať, že by bola tučná, niekoľko kilogramov navyše oproti starej váhe na nej zostalo prilepených.

Speváčka sa s nimi snažila bojovať, no rôzne potravinové intolerancie ju v chudnutí brzdili. Nakoniec našla stravovanie, ktoré jej v boji proti tukovým bunkám pomohlo a rozdiel si hneď všimli aj fanúšikovia na Istagrame.

Barbora má dnes totiž naspäť svoju superštíhlu postavu. „Konečne som mohla siahnuť do skrine, do šatníka a vytiahnuť veci zozadu, ktoré som nosila predtým, ako som zostala tehotná. Cítim sa lepšie, vládzem viac, všíma si to okolie a mám strašne veľa energie,” uviedla na sociálnej sieti.

Zdroj: Instagram BB