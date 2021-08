Známa Slovenka po odchode z markizáckej párty: Nepríjemný incident… Musela volať POLÍCIU!

BRATISLAVA - Exfarmárka a influencerka Lucia Mokráňová (29) býva spolu so svojím priateľom a dcérkou v Žiline. V týchto dňoch ju to však zavialo do nášho hlavného mesta, kde v utorok večer zavítala na párty televízie Markíza. Hneď po nej však Lucia musela riešiť nepríjemný incident. Volala aj políciu!

V utorok večer si to do bratislavského podniku na Dunaji namierilo veľké množstvo známych tvárí. Konala sa tam totiž narodeninová párty televízie Markíza. Medzi pozvanými nechýbala ani Lucia Mokráňová, ktorá pred pár rokmi hviezdila v markizáckej reality šou Farma či v Pevnosti Boyard.

Aktuálne blondínka žije v Žiline, kde býva spolu s priateľom a dcérkou Tali. Jej rýchly výlet do Bratislavy sa však nezaobišiel bez problémov. Po návrate z markizáckej párty totiž zistila, že so svojím autom nikam neodíde. Ktosi jej tátoša zablokoval iným autom, a tak sa nedokázala dostať zo svojho parkovacieho miesta.

Problém bol o to väčší, že pomôcť jej nedokázala ani polícia. „Pár dní v BA a riešim len auto. Nejaký k*** vám zablokuje auto a nikto sa k nemu nevie dostať. Odťahovka neodťahuje. A oznam mu príde poštou. Super!“ zverila sa Mokráňová. To by znamenalo, že by Lucia na odstránenie blokujúceho auta mohla čakať aj niekoľko dní.

Zdroj: Instagram L.M.

„Dva dni zablokované auto. Policajti nevedeli nájsť majiteľa, volala som snáď všetkým policajtom, odťahovka na mieste, kde som bola, neodťahuje. Mala som len čakať,“ šokovala Lucia. Nakoniec jej s problémom pomohla výjazdová služba pre motoristov, ktorá jej auto dostala z parkovacieho miesta von.

„Toto zelené auto mám chuť podpáliť. Zobralo mi to veľa nervov, energie, zrušených stretnutí. Ale - mám auto. Idem si dať asi víno,“ napísala napokon s humorom Mokráňová. Tú sme v tejto súvislosti aj oslovili, no na naše správy zatiaľ nereagovala.

Zdroj: Instagram L.M.