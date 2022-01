Vystrašená Mokráňová: Problémy s prsiami... OPERÁCIA!

Lucia Mokráňová nijako netají, že si vo svojou živote prešla poriadnou premenou. Kedysi mala kilá navyše, no vypracovala sa do takej formy, že teraz motivuje mnohých ďalších.

Blondínka však prešla aj rukami plastického chirurga a pýši sa zväčšenými prsiami. No práve tie jej aktuálne robia problém. „Budúci týždeň idem na operáciu. Bojím sa, ale ja sa bojím, aj keď mi idú brať krv, ja mám strach zo všetkého,” priznala vystrašená fitneska. „Písali ste mi, že mám pekné prsia a že to nepotrebujem, ísť na tú operáciu. Ale musím ísť zo zdravotného dôvodu, nie je to preto, že by som chcela,” dodala.

V minulosti už implantáty potrápili viaceré krásky. Michaela Gašparovičová alias Mia Bella musela absolvovať niekoľko opravných zákrokov, lebo sa jej silikóny v tele hýbali a otáčali. S prasknutým implantátom mala zas problémy napríklad moderátorka Hotelu Paradise Martina Gavriely.

Snáď operácia Luciin problém nadobro vyrieši a blondínka sa po zákroku rýchlo zotaví.

Zdroj: Instagram LM