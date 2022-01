Markizáčke praskol silikón: Lekári boli zhrození... Toto roky zanedbávala!

Už v stredu si Lucia Mokráňová opäť ľahne pod nôž kvôli prsiam. Nejde však o žiadny rozmar, ale nutnú operáciu. „Písali ste mi, že mám pekné prsia a že to nepotrebujem, ísť na tú operáciu. Ale musím ísť zo zdravotného dôvodu, nie je to preto, že by som chcela,” oznámila svojim fanúšikom.

Zdroj: Instagram LM

Neskôr pridala aj podrobnosti. A vo svojich vyjadreniach bola nesmierne úprimná. Nijako netajila, že urobila obrovskú chybu. „Ide o to, že som celkom zanedbávala pravidelné prehliadky, nechodila som na preventívne prehliadky, napríklad s prsníkmi, pretože som si myslela, že keď ma nič nebolí, tak mi nič nie je. A to je veľká chyba. Bola som na prehliadke po asi 5 alebo 6 rokoch, čo je teda veľký prúser. Poslal ma tam môj gynekológ, čiže keby ma tam neposlal, tak by som tam asi ani nešla,” prezradila Lucia.

Bohužiaľ, výsledok prehliadky prsníkov ju nemilo prekvapil. Ani vo sne by jej totiž nenapadlo, že má nejaký problém. „Tam mi následne zistili, že mám prasknutý implantát. Pýtali sa ma, či ma to nebolí a kedy sa mi to stalo. Vôbec som im na to nevedela odpovedať, lebo ja vôbec neviem, či som to mala pol roka, týždeň, dva, rok, dva, tri... absolútne netuším,” opísala a vzápätí dodala: „Boli veľmi zhrození.”

Zdroj: Instagram L.M.

Lekári už ale potom nič nenechali na náhodu a poslali Mokráňovú na ďalšie podrobnejšie vyšetrenie do Brna. „Tam sa mi to iba potvrdilo a urgovali ma, že musím ísť čo najskôr na operáciu. Našťastie, čo mi povedala pani doktorka, že to mám prasknuté tak, že mi to nevyteká, pretože ak by to bolo prasknuté inak a vytekalo by to, to je aj život ohrozujúce,” prezradila Lucia, ktorá tak mala šťastie v nešťastí.

Na celej situácii ju najviac mrzí, že v pooperačnom stave nebude schopná postarať sa o svoju dcérku Talinku. Aktuálne si bez nej nevie predstaviť jediný deň a potom maličká na týždeň poputuje k starej mame. „Vôbec sa neteším na toto, čo ma čaká, ale môžem si za to sama, lebo keby som chodila na vyšetrenia, tak by sa toto vôbec nestalo, takže si teraz budem niesť následky,” uzavrela Mokráňová s tým, že vyzvala aj všetky svoje sledovateľky, aby sa okamžite objednali na vyšetrenia, ak ich doteraz zanedbávali.

Zdroj: Instagram LM